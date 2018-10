Características de una personalidad pesimista

28/10/2018 -

Sea como fuere, una persona con personalidad pesimista, sea más o menos triste, suele presentar siempre una serie de características comunes que la define bien. Como ser:

En busca de la verdad: un pesimista se enfrenta cara a cara con la verdad. Prefieren una realidad desagradable a que lo traten de forma condescendiente o a que lo endulcen en una situación que realmente no es agradable.

Su atención siempre irá a lo negativo: los individuos con este tipo de personalidad enfatizan lo malo. Para este perfil, se da por hecho que lo que está bien funciona como debe, así que no les llama la atención. Pero ante cualquier problema o algo que no está bien, ellos no lo normalizan, sino que lo detectan y lo denuncian.

Sus expectativas siempre son bajas: como dijimos, una personalidad pesimista puede ser una forma de defensa. Así pues, estas personas crean su propio escudo que las defiende de la frustración. Con esta coraza protectora lógicamente no guardan grandes esperanzas de futuro. Sus expectativas son muy bajas y saben que para mejorarlas necesitan hacer sacrificios y esforzarse.

Son muy resistentes: ante procesos complejos, como podría ser un duelo o perder un puesto de trabajo, muestran una enorme resistencia. Viven los malos momentos como una parte lógica de la vida. Son conscientes de que lo malo va a ocurrir hagan lo que hagan, por lo que lo aceptan, amortiguan el efecto y muestran estabilidad emocional bastante elevada.

No es una patología: muchos creen que el pesimismo es una patología o parte de ella, pero no tiene por qué ser así. A veces es un simple patrón. También para muchos perfiles es parte de una forma de ser realista. Ahora bien, podrá ser parte de un trastorno neuropsicológico como la depresión, pudiendo encontrarse como un síntoma.

Algunas personas ocultan el pesimismo: no es extraño, dado que socialmente no se ve bien, que muchos lo oculten. En un mundo en que la superación personal y el camino al éxito parece ser lo que prima, muchos individuos esconden su verdadera forma de ser, más realista y pesimista. No obstante, va contra su naturaleza y les puede provocar un gran estrés.

Ya sabes que si te tildan como persona con personalidad pesimista, no tienes por qué tomarlo como algo negativo. De hecho, no es sinónimo de tristeza e incluso podría ser ejemplo de estabilidad emocional y pensamiento realista. Hay quien piensa que podría ser incluso una herramienta para crear un futuro más positivo, aunque esa ya es otra historia…