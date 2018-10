Poemas de "Topos bajo la lluvia"

28/10/2018 -

Todo es plástico alrededor

menos esto

pienso

mientras pido otra cerveza

y calculo

de tu lengua a mi lengua

medio metro

6 latas

y un porro de distancia

pero no puede ser que

la libertad cueste

45 pesos cada media hora

así que pido la última

me repito desde la cuarta

y van a ser mas

la espuma liviana

nosotros livianos

y después la sospecha agazapada

de que si es liviano

también es de plástico

pero who cares after 2 am

so

el cuerpo toma la delantera

y accede a los fines

que ahora cuentan como triunfos

de la 4ta ola feminista

A favor: todas las risas del mundo

las podemos tener nosotros

en media hora.

En contra: la educación sentimental

adquirida nos va a seguir susurrando

sus dogmas.

De Paula Rivero





Me levanté con ganas

de escribir el mejor poema del mundo

pero en la tele dicen

que la policía mató a un menor

y los panelistas dicen

que si roba un paquete de fideos

está muy bien matar a un menor

y desfilaron fotos viejas

de chicos con armas,

de maestras llorando

y un supermercado en llamas

que indignaba a los vecinos

que gritaban

que ya era hora

de que alguien se anime

a matar a un menor.

Entonces ya no quiero

escribir sobre el amor en primavera

y hacer de cuenta

que hay algo más importante.

Abracen a sus amigos

que en la tele dicen

que todo está perfecto

cuando en algún lugar de Chaco

es lo más patriótico del mundo

proteger las góndolas

disparándole en el pecho a un menor.

De Natalia Sánchez





Llanura infinita

Supongamos que ese día

no recibí la llamada telefónica

más triste del mundo.

Que no me tiré al piso

ni me quedé boquiabierta.

Que papá no prendió el televisor

para buscarte en las noticias.

Supongamos que dejamos las mochilas en casa

y pedaleamos a la entrada del barrio

a comprar unos sueltos.

Que nos tumbamos con las bicis en el parque.

Que me preguntaste si sabía quién era.

Que no compramos

una canastita de dos bochas

sólo para complacerte.

Que no me miraste así.

Que no hablamos

toda la madrugada

de qué iba a ser de nosotros.

Que no me besaste

supongamos eso.

Que te recuperaste de a poco.

Que lo peor fue esperar.

Hay una parte que siempre espera.

Que todos nos sorprendimos con los avances.

Que hubo cosas que preferiste no ver.

Tu piel por ejemplo.

Que esa noche

fuiste un sobreviviente más.

Que todo esto es mentira.

Que no ha pasado tanto tiempo.

Que cada uno siguió con sus proyectos.

Que te casaste con ella.

Que tuviste un hijo hermoso

y no la culpa.

Supongamos que nos quisimos bien.

Que nos desconocimos un poco

pero que te sigo llamando.

Porque uno puede vivir a pesar de.

Supongamos eso.

Que vos sos ese uno

por quien yo no alzo la cabeza

por inercia

buscando en qué creer.

Porque a cualquiera le podría haber pasado.

Pero te pasó a vos.

Es que sos tan mágico

que has hecho que un árbol

sea incandescente

con las solas luces de tu auto

¿Acaso no es hermoso?

Supongamos que

el motor

volvió a ser el mismo

y yo también.

Que hoy

no hay llamadas más tristes del mundo.

Ni amores adolescentes preguntando por mí.

Que no hay espíritus atrapados

en bucles del tiempo.

Ni llanuras infinitas

de pavimentos imperdonables.

Porque estás

pedaleando a casa

para pedirme

ya mismo

que volvamos al kiosco

a buscar más cigarros.

Supongamos eso

A esta altura

me parece justo.

De Pilar Carranza