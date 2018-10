Juan José Sebreli recibió el Premio Alberdi en el Congreso

28/10/2018 - “Este acto me desconcierta, viví la mayor parte de mi vida como un outsider, fui perseguido a través del silencio, la diatriba. Y esto por supuesto me pone nervioso, desconcertado y al mismo tiempo me da felicidad.” Así arrancaba su presentación el ensayista Juan José Sebreli después de una espera que mantuvo ansiosa a una platea de más de cien admiradores de su obra y persona. El autor de Buenos Aires, vida cotidiana y alienación recibió un reconocimiento en el Congreso de la Nación en compañía de varias figuras importantes del Gobierno. En el salón Delia Parodi lo distinguieron con el Premio Alberdi en honor “al compromiso con los valores democráticos y republicanos” a partir de una iniciativa del diputado Fernando Iglesias, quien se reconoció admirador, discípulo y amigo de Sebreli. Lo acompañaron el secretario de Cultura, Pablo Avelluto; los diputados Paula Urroz (Unión PRO) y Pablo Torello (PRO) y el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, quien dialogó con el homenajeado. Entre los amigos y colegas también se encontraba la ensayista Beatriz Sarlo; el secretario de medios públicos, Jorge Sigal; el escritor Marcos Aguinis; la ex legisladora Marta Oyhanarte y la ex vicegobernadora de Buenos Aires, Elva Roulet. No es la primera vez que Sebreli recibe un premio en este lugar. En mayo fue distinguido por el Senado con la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento por su vasta obra ensayística. El acto comenzó con la proyección de un video en el que aparecía Sebreli hablando en la 9 de Julio con fondo musical de Santa Maradona (del grupo Mano Negra) en un plano en el que se contraponía a la Evita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Allí lo elogian el filósofo español Fernando Savater, quien destacó su “frialdad analítica, sus declaraciones polémicas” y el ex presidente uruguayo José María Sanguinetti que lo define como un “rara avis en América Latina”. Sebreli citaba en pantalla a un ex presidente del Gobierno de España cuando decía: “La bestia nacionalista que ensangrentó el siglo XX está reapareciendo”. Y Sebreli refuerza en el video: “Comparto esa idea”. Luego, Iglesias dijo que Sebreli “es alguien que en medio de la tormenta mantuvo en alto su bandera y que sufrió el ostracismo, este es un homenaje merecido. Él es mi intelectual admirado”. Entonces, el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, ensalzó su papel intelectual: “La rebelión de Juan José a lo largo de su obra marcó distintas etapas de la cultura desde la revista Sur, Contorno, su existencialismo, su participación en las polémicas de los años 60. Fue construyendo una obra que incomodó, fue contra el sentido común, los dogmas, el pensamiento estandarizado. Hay muchos Sebrelis, en sus propios intereses culturales, artísticos. No hubiéramos sido quienes somos si no nos hubiéramos cruzado con su obra”, concluyó y logró el aplauso.