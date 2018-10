Educación Sexual Integral, una ley que divide a la sociedad argentina

28/10/2018 -

En los últimos meses se abrió un nuevo debate que divide a la sociedad argentina, a partir de un proyecto que busca modificar dos artículos de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que fuera sancionada en 2006, pero que no se imparte en todo el país. Por un lado están quienes se oponen a esa modificación por entender que “anula la patria potestad y el ideario de los colegios”, y por otro quienes propician la ampliación aseguran que “permitirá el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país”. Sin embargo, existe un punto de coincidencia, y es que los padres deben informarse de qué se trata la ley, qué propone y cómo se implementa.

VIVIANA RAFAEL

“El Estado debe ser un preventor, pero no un promotor de ideología”

Nos preocupa mucho la modificación de los artículos, el 5º y el 9º, porque en uno se quiere prácticamente anular la patria potestad, ignorándolos y metiéndose de lleno en la educación sexual de los chicos desde el jardín de infantes, de una manera poco ortodoxa y poco adecuada para los niños conforme a su edad. Como que a un niño de cinco años se le dé la llave para que maneje un auto. En los niños hay un proceso madurativo, hay cosas que se pueden hablar en determinadas edades y conformes a ellas. Las cartillas por ejemplo del ESI que vienen para los niños del jardín de infantes son aberrantes, perversas. No pueden enseñarles a los niños a tocarse, a masturbarse, a hacerlo delante de otros. Están hipersexualizando a los niños desde temprana edad, cosa que es absolutamente innecesaria. Sí creo que debemos enseñar la educación sexual a nuestros hijos. Sí creo que el Estado debe ser un preventor de abusos infantiles, de embarazos adolescentes, pero no un promotor de ideología. La Constitución nuestra dice que tenemos un Estado laico, lo que significa que el Estado no puede imponer ninguna religión, credo, y mucho menos ideología. Esos artículos que se quieren modificar, afectan dos cosas: una, anula la autoridad de los padres sobre los hijos, y otra, violenta los idearios institucionales en los colegios privados. Todos los colegios confesionales, tienen un ideario institucional, la mayoría son cristianos, con valores cristianos, y lo que se pretende es que no importará el ideario institucional, sino que lo mismo se enseñará el ESI como estaba planteado. Cosa que nos parece muy violento ir contra los idearios institucionales, porque se supone que los padres, conformes a su religión o a lo que quiere para sus hijos, eligen un colegio privado. Esto es violentar a las instituciones. Lo que más nos preocupa de todo esto, son las escuelas estatales, porque no tienen un ideario institucional en los cuales cubrirse. ¿Qué va a pasar con los niños del jardín de infantes en esos establecimientos? En lo particular soy muy respetuosa de las elecciones de vida de cada uno, pero de ahí a que el Estado sea un promotor de determinada ideología, planteando que hay 122 tipos de sexualidad, me parece que no es lo que le corresponde, conforme a la Constitución. Simplemente es decirle no a una ideología de género. El Estado no tiene por qué impartirnos ideología, no está para eso.

ROMINA BRANDÁN

“La modificación va a ayudar a que la ley sea efectivamente cumplida”

Creo que es necesaria la adaptación de la ley. Esto ha sido una de las excusas que tomaron las personas que están en contra de la Educación Sexual Integral, para no dictarlas o para dictarlas de otra manera y no cumplir con la ley. La modificación de los artículos de la ley, lo que hace es buscar su efectivo cumplimiento y aplicación en las escuelas en las que hasta el momento no se ha cumplido ni se ha dictado la educación sexual integral, con contenidos científicos y laicos como corresponde, de acuerdo con lo establecido por esta ley que ya lleva 12 años desde que se sancionó. Hay quienes ideológicamente están en contra de la ley o su posición personal es en contra de la aplicación de la ley, se escudan en esos artículos para en realidad no aplicarla, pero cuando uno cumple una función pública, ya sea en el ámbito de la educación o donde sea, tiene que dejar de lado esas cuestiones personales y aplicar la ley porque son obligatorias para todos los que vivimos en este país. En ese sentido, creo que la modificación que se propone va a ayudar a que la ley sea efectivamente cumplida. Lo que remarco siempre de esta ley, es que primero hay que informarse de cuáles son los contenidos para cada nivel de la educación, porque muchas veces, quienes están en contra lo hacen desde el desconocimiento de qué es lo que se da, así que me parece que haya una buena campaña, quizás antes de comenzar a aplicarla, para explicarle a los padres cuál es el contenido que van a recibir los chicos. Lo principal que rescato es que en el Nivel Inicial, lo que se busca es que los chicos tengan herramientas y buscar ayuda para prevenir el tema de los abusos sexuales infantiles, que en nuestra provincia es un tema grave, y en los otros niveles superiores, donde los chicos ya tienen un desarrollo y pueden entender, por ejemplo en el Secundario, lo que se busca es prevenir los embarazos adolescentes que en un 80 o 90 por ciento son no deseados. Entonces se les de las herramientas a los chicos para poder protegerse de estos problemas que son fundamentales. En mi labor como concejal (asumirá una banca en el Deliberante capitalino), vamos a trabajar, de acuerdo con las competencias del municipio, para que haya una fuerte campaña en lo que son las Upas que tienen claramente un trabajo territorial importante. Un trabajo de difusión especialmente, porque es fundamental el conocimiento de los padres de qué es lo que se da. Estos debates son buenos, porque con el conocimiento, van a saber cuál es el contenido y dejan de estar preocupados.