La venta de 0km profundiza su caída y aún no encuentra su piso: en octubre baja casi 40%

28/10/2018 - Los patentamientos de vehículos 0km finalizarán el mes de octubre en Santiago, por debajo de las inscripciones concretadas durante el me pasado, según surge de los datos parciales del registro de unidades nuevas que manejan las concesionarias y con información actualizada al viernes pasado. De acuerdo con esos datos, el número de vehículos inscriptos hasta el viernes último, a solo 3 días hábiles de cerrar el décimo mes del año, la cantidad de rodados 0km inscriptos en la jurisdicción Santiago del Estero entre todas las marcas, alcanzaba un total de 479 unidades. Esos 479 vehículos cuando aún quedan 3 días hábiles de inscripciones, reflejan una cantidad muy inferior a los 667 que se anotaron en todo el mes de septiembre. De allí, los operadores del mercado automotor local infieren que la caída que registra ya este mes, acentúa los malos números del mes previo. Hasta ahora, la baja es de 188 unidades con respecto de septiembre, pero entre el lunes y miércoles próximo se inscribirán algunos vehículos más que reducirán la brecha con el mes pasado, aunque en las concesionarias descuentan que aún así, el mes cerrará por debajo de septiembre. Hasta ahora, la caída es de un 39% contra el mes anterior pero, la brecha se puede reducir. Septiembre había sido para las concesionarias locales el peor mes del año, pero octubre al menos en apariencia, agudizaría esa baja. El mes pasado, comparado contra agosto, la caída fue de un 39%. Y, este décimo mes del año hasta ahora sigue igual. Puede recortarse un poco la diferencia, pero igualmente el indicador en cantidad de unidades comercializadas sigue retrocediendo. Si no se alcanzan las 667 unidades vendidas en septiembre, octubre se convertirá en el peor de los 10 meses que transcurrieron hasta ahora. En enero, se patentaron 1.697 unidades, en febrero 915, en marzo 1.120, en abril 1.044, en mayo 1.190, en junio 886, en julio 878, en agosto 931 y en septiembre 667. El acumulado, marca un total de 9.328 unidades patentadas. “Nosotros estamos quemando los precios, vemos que este mes va a caer por lo menos un 35% la venta con respecto al anterior y ya septiembre había sido un 40 y pico por ciento menos que agosto, por eso estamos vendiendo al costo o menos para tratar de cubrir los gastos fijos que tenemos”, señaló Sergio, el gerente de una concesionaria local. Agregó que “hay unidades en las que estamos con $200 mil de descuento, estamos con descuentos que no existen en un mercado normal. Operaciones que descartábamos hace 2 ó 3 meses, ahora los estamos llamando para ver cómo podemos hacer para cerrar el negocio”, indicó.