Hipertensión en el embarazo

28/10/2018 - La presión arterial es la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hasta otras partes del cuerpo. Si la presión en las arterias es demasiado alta, usted tiene hipertensión. La hipertensión puede afectar su corazón y riñones, lo cual puede resultar en enfermedad cardiaca, enfermedad renal y cerebral. Algunas mujeres pueden tener hipertensión antes de quedar embarazadas. Otras desarrollan hipertensión por primera vez durante el embarazo. Alrededor de 8 de cada 100 mujeres (8 por ciento) tienen algún tipo de hipertensión durante el embarazo. ¿Cómo sabe si tiene hipertensión? La presión arterial se mide con dos números: el número superior (primero) es la presión cuando el corazón se contrae y el número inferior (segundo) es la presión cuando el corazón se relaja. La presión arterial alta sucede cuando el número superior es 140 o más o cuando el número inferior es 90 o más. Su presión arterial puede subir o bajar durante el día. En cada visita prenatal, su profesional de la salud tiene que controlarle su presión arterial. ¿Qué complicaciones del embarazo puede causar la hipertensión? Puede causar problemas para usted y su bebé durante el embarazo, incluyendo: Preeclampsia. Sucede cuando la mujer embarazada tiene alta presión arterial y señales de que algunos de sus órganos, como los riñones y el hígado, no están funcionando bien. Las señales y los síntomas de la preeclampsia incluyen tener proteína en la orina, cambios en la visión y dolores de cabeza severos. La preeclampsia puede ser una condición de salud grave. Aunque tenga preeclampsia leve, usted necesita tratamiento para que no empeore. Sin tratamiento, la preeclampsia puede causar daño renal, del hígado y del cerebro. En casos pocos comunes, puede resultar en una condición muy grave llamada eclampsia y síndrome HELLP. La eclampsia puede causar convulsiones y resultar en una coma. El síndrome HELLP sucede cuando tiene problemas graves de la sangre y del hígado. Nacimiento prematuro. Es el nacimiento que sucede muy temprano, antes de las 37 semanas de embarazo. Bajo peso al nacer. Desprendimiento de la placenta. Esta es una condición seria en donde la placenta se desprende de la pared del útero antes del nacimiento. Si esto sucede, es posible que su bebé no reciba suficiente oxígeno y nutrientes. ¿Qué tipos de hipertensión pueden suceder durante el embarazo y cómo se tratan? 1. Hipertensión crónica. Es la que usted ya tiene antes de quedar embarazada o que se manifiesta antes de las 20 semanas de embarazo. No desaparece una vez que el bebé nazca. Alrededor de 1 de cada 4 mujeres con hipertensión crónica (25 por ciento) desarrolla preeclampsia durante el embarazo. Si usted tiene hipertensión crónica, su profesional de la salud le medirá su presión arterial y revisará su orina en cada visita prenatal. Quizás tenga que chequearse la presión en su casa también. Su profesional podrá realizar pruebas como el ultrasonido y el monitor cardíaco fetal para comprobar el crecimiento y la salud de su bebé. También verificará si hay señales de preeclampsia. Si estaba tomando medicamento para la hipertensión crónica antes del embarazo, su profesional se asegurará de que el medicamento sea seguro tomarlo durante el embarazo. Si no lo es, le cambiará el medicamento a uno más seguro. Durante la primera mitad del embarazo, su presión arterial con frecuencia tiende a bajar. Si usted tiene hipertensión leve y tomó un medicamento antes del embarazo, su profesional de la salud puede que le reduzca la dosis del medicamento. O quizás pueda dejar de tomar su medicamento durante el embarazo. No deje de tomar ningún medicamento sin hablar antes con su profesional de la salud. Es posible que deba tener al bebé antes si su hipertensión empeora o si pasa a tener preeclampsia. 2. Hipertensión gestacional. Es la que sólo tienen las embarazadas. Este problema comienza después de las 20 semanas de embarazo y desaparece después de que nace el bebé. Por lo general causa un pequeño aumento en la presión arterial, pero algunas mujeres desarrollan hipertensión grave y podrían correr riesgo de sufrir complicaciones más serias más adelante en el embarazo, como la preeclampsia. No sabemos cómo prevenir la hipertensión gestacional. Pero si usted tiene sobrepeso o es obesa, lograr un peso saludable antes del embarazo puede reducir sus probabilidades de tener este problema. Mientras que la hipertensión gestacional desaparece después del nacimiento del bebé, usted tiene más probabilidades de desarrollar hipertensión más adelante en su vida. Comer alimentos sanos, mantenerse active y lograr un peso sano después del embarazo pueden ayudar a prevenir la alta presión arterial en el futuro. ¿Cómo puede manejar su hipertensión durante el embarazo? Esto es lo que puede hacer: Vaya a todas sus visitas prenatales, aunque se sienta bien. Si necesita medicamento para controlar su presión arterial, tómesela todos los días. Su profesional de la salud la puede ayudar a escoger el medicamento más seguro para usted y su bebé. Coma alimentos sanos. No coma alimentos con mucha sal, como sopas u otros alimentos enlatados. Estos pueden aumentar su presión arterial. Manténgase activa. Hacer algo activo por 30 minutos cada día puede ayudarla a controlar su peso, reducir el estrés y prevenir problemas como la preeclampsia. No fume, no beba alcohol, no use drogas ilegales ni abuso de medicamentos recetados.