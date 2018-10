VIDEO | Boxeador se calentó por el resultado y golpeó a su entrenador

Hoy 00:23 -

Una insólita situación se volvió viral cuando el boxeador ruso de origen armenio Gennady Martirosyan perdió contra Fouad El Massoudi y se mostró molesto por la decisión. De inmediato, quiso golpear a su rival y, como no pudo, terminó asestando un par de piñas contra su entrenador.

El sujeto, amagó varias veces en ir a buscar a su contrincante pero el juez lo separaba para evitar mayores inconvenientes. En ese entonces, saltó desde el rincón su entrenador para tranquilizarlo, situación que lo enloqueció aún más.

Allí, le "tiró" un par de piñas que pasaron cerca del rostro de su entrenador. Acto seguido, volvió a increpar a su rival, momento en que su mentor salió del cuadrilátero y desde el otro lado de las cuerdas le agarró el brazo. Eso, no le gustó a Martirosyan que esta vez no falló y le pegó de derecha una trompada, recibiendo como respuesta un cachetazo por parte del coach.

Tras una nueva intervención del juez, el ruso de 38 años se trepó a las cuerdas en una de las esquinas como si hubiera ganado, ante el abucheo del público. ¡Una locura!.

Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p