Fotos Un clásico vibrante por la Copa 120 años de EL LIBERAL

28/10/2018 -

Una vez más el ambiente del rugby santiagueño se paralizará con el clásico y esta vez será para definir nada menos que al campeón del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR y la Copa 120 años del Diario EL LIBERAL. Old Lions y Santiago Lawn Tennis estarán frente a frente desde las 16.30 en cancha de los viejos leones en un partido que como siempre, se empieza a jugar en la semana y despierta una tremenda expectativa. El encuentro se disputará tras varias semanas de postergación que le permitieron a ambos llegar más afilados a una nueva final tras haber ganado sus encuentros de semifinales como visitante, ya que ambos afrontaron esa instancia con desventaja deportiva. Es importante recordar que los planteles con los que ambos afrontan los torneos locales son distintos a aquellos con los que juegan el Torneo Regional, pero de todas maneras la cantidad y calidad de jugadores que tienen los dos clubes siempre los pone como favoritos, algo que confirmaron en este torneo. Es difícil dar un favorito, ya que si bien Old Lions cumplió una mejor fase clasificatoria, Lawn Tennis tuvo una gran reacción en las últimas fechas y parece llegar en su mejor momento al juego decisivo por lo que seguramente se verá un juego muy parejo. Objetivos Para el local será la posibilidad de conquistar su cuarto título local consecutivo, luego de sus logros en el Super X y el Clausura 2017 y el Apertura 2018. Mientras tanto, los rojiblancos irán en procura de coronarse tras más de dos años, ya que su último título fue el Apertura 2016, cuando gritaron campeón justamente en el mismo escenario de la final de esta tarde. En caso de que la final termine igualada, se jugarán dos tiempos de 10 minutos cada uno. De persistir la igualdad se aplicará el siguiente orden: 1) Será campeón el equipo que haya marcado más tries; 2) El que hubiese convertido más drops; 3) El que convirtió más penales; 4) El que anotó más conversiones; 5) El que tenga menos tarjetas rojas, 6) El que tenga menos tarjetas amarillas; 7) El que anote el primer try; 8) El que anote el primer drop; 8) El que anote el primer penal. Si aún así persistiese la igualdad, se patearán 5 penales por equipo y luego tanda de 1 penal por equipo hasta definir.