Talleres no pudo doblegar a San Martín de Tucumán y terminó aferrándose al empate

28/10/2018 -

Talleres de Córdoba y San Mar tín de Tucumán empataron sin goles en el estadio Mario Alberto Kempes, por la décima fecha de la Superliga. El equipo local fue levemente superior a su rival, principalmente en el complemento, pero no pudo batir al aquero del "Santo", Jorge Carranza, y debió conformarse con sumar un punto. Pese a la nula cantidad de conquistas, ambos equipos tuvieron sus situaciones de riesgo en un partido que se desarrolló sobre un campo de juego pesado. La "T" lo buscó más ante un San Martín tucumano que también tuvo sus chances, pero que al cabo, en vistas de que no podía convertir, no vio con malos ojos la igualdad. Pese a que sigue en zona de descenso, el equipo de Gastón Coyette divide por la presente temporada y sumar una unidad en un estadio siempre difícil como el de la capital cordobesa, al final del recorrido puede representarle un gran negocio. Maroni en dos ocasiones, Juan Ramírez y Mauro Ortiz fueron los artífices de los ataques del elenco cordobés, pero fallaron en zona de definición, por indecisión propia o por buenas intervenciones de Jorge Carranza, en los últimos dos casos. Claudio Bieler lo tuvo para el "Santo" tucumano, pero Guido Herrera le ahogó el grito. En el segundo tiempo, Talleres lo buscó con mayor insistencia que en el primero, pero no tuvo tanta claridad para inquietar a Carranza. El uruguayo Junior Arias, quien había reemplazado a Maroni sobre el cuar to de hora del capítulo final, tuvo la más clara de la "T", cuando fue a buscar una pelota al vacío y definió de zurda, pero se encontró con una nueva buena respuesta de Carranza, la figura de la cancha. E l empate, finalmente, le sentó mejor al conjunto tucumano, que en la próxima fecha recibirá a su homónimo sanjuanino. Talleres, por su parte, visitará a San Lorenzo.