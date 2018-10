Nueva Chicago sueña con una nueva victoria ante Almagro

-

Nueva Chicago, puntero del certamen habiendo ganado en todas sus presentaciones, será local ante Almagro, que tras un notable inicio bajó su rendimiento, en el cotejo más relevante de los cinco a jugarse hoy por la octava fecha de la Primera B Nacional.

El partido se celebrará en el estadio de Nueva Chicago, ubicado en el barrio capitalino de Mataderos, desde las 15.05.

El resto de la programación de esta jornada serán: Olimpo de Bahía Blanca vs. Los Andes (16.30) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Arsenal (17).

Nueva Chicago es el puntero con 18 unidades y uno menos jugado porque ya quedó libre. Le siguen Sarmiento de Junín con 17; Arsenal 14, Independiente Rivadavia, Almagro y Mitre con 13; Gimnasia de Mendoza 11, Brown de Adrogué, Atlético de Rafaela y Ferro 10.

Gran comienzo de Chicago, dirigido por Walter Perazzo, con seis triunfos seguidos y apenas un gol en contra, el que le convirtió Central Córdoba en la fecha pasada para cortarle un invicto de 532 minutos sin goles en la temporada a Agustín Silva.

Almagro también sumó cuatro victorias consecutivas sin goles en contra, pero todo cambió y la ilusión por seguir comandando las posiciones quedó de lado al sumar en las pasadas tres fechas un punto.

Atractivo partido en Mataderos, Chicago en busca de seguir con la racha ganadora y Almagro con la posibilidad de sumar un triunfo que lo acerque nuevamente a la punta quitándole el invicto al hoy líder.

La programación de la fecha continuará mañana con Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano (15.30) y Chacarita Juniors vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (21.05 por TyC Sports), en tanto que el martes culminará con Quilmes vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares (19.30, por TyC Sports).