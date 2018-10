Fotos TRANQUILIDAD. "Pitu" no quiso rememorar el trágico incidente y busca la paz.

28/10/2018 -

"Siento que me han parido de nuevo, he vuelto a nacer", así sentenció su suerte Esteban David "Pitu" Chávez al recibir en su casa a EL LIBERAL, a menos de una semana de haber sido herido de gravedad en un incidente en el que su hermano Franco fue asesinado.

Apenas 24 horas después de haber recibido el alta médica en el Hospital Regional, "Pitu" abrió las puertas de su casa materna en el barrio Proviru para dialogar con este medio.

Vestido con una bermuda y una remera deportiva azul, se mostraba cómodo sentado en la mesa del comedor. Una venda cubría a medias la herida en su cuello que casi le costó la vida, dejando entrever parte de los puntos que le dejarán una cicatriz que quedará por fuera, pero que también es un antes y un después en su historia personal. Ante la visita de EL LIBERAL, "Pitu" se sacó los anteojos y dejó su lapicera, con la que estaba ejercitando su mano izquierda, de la cual aún debe recuperar movilidad, y para eso realizaba un dibujo, cuyos trazos en el papel parecían dar forma a una hechicera.

Quizás por lo reciente del gravísimo incidente que se registró hace exactamente una semana, el hijo del conocido humorista "Pochi" Chávez, prefirió no recordar todo lo que sucedió.

Sólo deslizó que estuvo consciente en el traslado en ambulancia desde Quimilí hasta el Regional, y aseguró que les debe todo a los médicos que lo intervinieron.

"Siento que me han parido de nuevo, he vuelto a nacer", afirmó y agregó soltando una sonrisa: "El cirujano es ahora como mi madre, me parió de nuevo".

"Pitu" ingresó en estado crítico al centro de salud capitalino el pasado domingo al mediodía. Rápidamente ingresó al quirófano y los médicos lograron detener la hemorragia suturando los músculos y venas seccionados por la cuchillada que atravesó su cuello.

Su evolución fue a pasos agigantados. "Pensaba mucho en mis hijos (tiene cuatro) y en mis gallos", deslizó, dejando entrever su pasión por las riñas.

Esta semana "Pitu" sería citado por el fiscal Ángel Belluomini y allí contará su versión del fatídico hecho ocurrido hace una semana, cuando "Godinez" Domínguez hirió mortalmente a su hermano Franco.

Hasta entonces, se refugia en la tranquilidad de su hogar y en la compañía de su familia.