Alertan por peligrosos "desafíos" entre menores que arriesgan sus vid

28/10/2018 -

La comunidad de Sumampa, departamento Quebrachos, transita días de angustia y preocupación por una "moda" que se comenzó a expandir entre los adolescentes, experimentando diferentes "desafíos" en los que ponen en riesgo su propia integridad. Según informaron fuentes que prefirieron preservar su identidad, entre los jóvenes circulan videos de diferentes "pruebas" que van superando como si se tratara de un juego, pero que pueden tener graves consecuencias para su salud. Uno de los "desafíos" más peligrosos, muestra a una menor de entre 13 y 14 años que se para al borde de un barranco; desde allí es empujada por otro y por si no fuera suficiente, un tercero le pone un pie para que tropiece y pierda todo tipo de control de su cuerpo en una caída de unos 5 metros. Viral En el video que se viralizó a través de las redes, la adolescente detiene su caída a centímetros de un árbol y por la brusca caída hasta pudo haber sufrido fracturas, que afortunadamente no habría sido el caso. Sin embargo, autoridades y vecinos de Sumampa se manifestaron preocupados por esta situación y esta creciente práctica. Heridas Al mismo tiempo, otros aseguran que los "desafíos" llegaron aún más lejos y que hay jóvenes que se están autoinfligiendo heridas cortantes en sus antebrazos, realizándose figuras según diferentes consignas. Aún no se habría podido establecer si hay alguien o un grupo instigador de estas prácticas, pero alertan a todos los padres a tomar los recaudos necesarios para preservar la integridad de los menores.