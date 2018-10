Fotos REFLEXIÓN. El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, dijo que "es natural celebrar una misa para el que la pide".

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, rechazó que el papa Francisco "esté manejando cosas de este tipo", en alusión a la misa que hace una semana celebró en Luján el obispo Agustín Radrizzani a pedido del Frente Sindical que lidera Hugo Moyano.

Además, aclaró que la celebración del oficio religioso "no significa validar el pensamiento" de los que participaron, al tiempo que destacó que la Iglesia "recibe a todos", en un entrevista al diario Perfil.

En ese marco, sostuvo que "es natural celebrar una misa para aquel que la pide".

"El Papa no tiene informes diarios sobre lo que hacemos en la Conferencia Episcopal, porque no tiene tiempo", dijo al ser consultado sobre si sabía de la misa de Luján, y agregó: "Somos nosotros los que vemos cuál es el camino que facilita la promoción del diálogo. Los obispos somos pastores, no somos ni políticos, ni sindicalistas, ni empresarios", remarcó.

Y, en tal sentido, señaló que la Iglesia tiene diálogo con los cooperativistas, con las pymes porque, dijo, "recibe a todos los que le piden audiencia", como ocurrió con Moyano. "La tarea nuestra es escuchar para promover el verdadero diálogo entre los argentinos", y admitió que en algunos casos pueden generarse "libres interpretaciones o lecturas, de la prensa o de la opinión pública".

Sobre la misa en Luján, luego de confirmar que la solicitó el Frente Sindical y el gremio de Smata, sostuvo que la Basílica de Luján recibe anualmente "a millones de argentinos".

Ojea admitió además que Radrizzani no lo consultó para celebrar la misa; "no tenía por qué hacerlo, pero apoyo plenamente su actitud pastoral", dijo, y pidió que se leyera el texto de su homilía "acerca de algunas cuestiones conflictivas del orden social que podemos estar viviendo".