Jaller lleva a Ciccioli ante la Justicia por acoso

28/10/2018 -

Después de haber acusado públicamente por acoso sexual al periodista Martín Ciccioli, en el programa radial de Ulises Jaitt y Gastón Samá, la vedette Nieves Jaller decidió llevar su denuncia a la Justicia, aunque también sumó en las redes nuevo material que comprueba que está siendo su víctima.

"Pido disculpas por tan desagradables imágenes del ‘señor’ Martín Ciccioli pero estas pruebas serán las últimas que subiré junto a mi denuncia en breve para que no haya dudas sobre mi persona. Después de esto fue bloqueado una vez más", reveló la rubia junto a un estremecedor video que generó el repudio de la gente en Twitter, en donde Ciccioli hace movimientos con su lengua con connotaciones sexuales. Seguido a esto compartió con sus seguidores un chat donde el periodista le dice: "Sábado a la mañana en un telo por vos. Me tenés caliente. Hago lo que sea, querés que me grabe? Te quiero en pelotas".