"Butterfly", la historia de un niño en conflicto

28/10/2018 -

Este martes 30 de octubre, a partir de las 22, Butterfly llegará a la pantalla de OnDirectv. La ficción sigue la historia de Max, quien desde su niñez se identificó como una chica. Eso generará sorpresa y preocupación en un largo camino de aprendizaje con varios obstáculos. En ese contexto, las disímiles reacciones de sus padres desencadenan un fuerte enfrentamiento entre ambos.

De los productores de "Trust Me", "The Five" y Happy Valley, esta miniserie británica cuenta con tres episodios, y ha recibido muy buena crítica de los especialistas.