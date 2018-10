"La Bomba Tucumana" volvió y no se salvó nadie

28/10/2018 -

Gladys "La Bomba Tucumana" regresó al "Bailando por un sueño" junto a su hijo Tyago Griffo y su presencia se hizo notar. Desde que llegó, en reemplazo de Esmeralda Mitre, quien se lesionó dos costillas, la cantante no paró de lanzar picantes comentarios. La primera a la que atacó fue a Jimena Barón. "Yo soy de otra época. Ella es rapidonga", dijo Gladys y después siguió repartiendo críticas contra las jurados del certamen. "No estoy a favor de poliamor. A mí me han engañado a lo largo de mi vida’, expresó en alusión a la filosofía de vida de Flor Peña, y después le hizo un pedido a Laurita Fernández: "Puntuame como lo hacés con tu mamá, que te ponés a llorar. Y le ponés 25 puntos... te veo siempre desde casa y no sos objetiva".

A Gladys y a su hijo no les fue tan mal. Sumaron 16 puntos.