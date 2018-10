Un clásico español sin Messi ni Ronaldo, después de 11 años

Fotos FIGURAS Cristiano Ronaldo y Lionel Messi serán los grandes ausentes en el clásico español de hoy.

28/10/2018 -

Barcelona, puntero de la Liga española de fútbol, y Real Madrid protagonizan hoy el primer derby en once años sin los astros que marcaron época en la historia reciente: Lionel Messi, hoy lesionado, y Cristiano Ronaldo, jugador de Juventus de Italia desde la actual temporada.

La ausencia de ambos le imprime al clásico de la décima fecha una fuerte dosis de nostalgia, pues la histórica rivalidad de las camisetas ya no estará complementada por la puja individual de los dos mejores futbolistas del nuevo milenio.

Desde el 23 de diciembre de 2007 que no se daba la particularidad de un derby sin Messi ni Cristiano. Aquella vez el argentino no jugó por una lesión muscular en la pierna derecha y el portugués todavía militaba en Manchester United de Inglaterra.

Real Madrid, que contó entonces con el ingreso de Fernando Gago, se impuso 1-0 en el Camp Nou con tanto del brasileño Julio Baptista. En Barcelona era titular Gabriel Milito.

A partir de entonces hubo 32 clásicos, todos ellos con la presencia de al menos uno de los astros.

Los otros partidos de la jornada serán: Getafe vs. Betis; Alavés vs. Villarreal y Sevilla vs. Huesca.

Los resultados que se registraron en la jornada de ayer fueron los siguientes: Girona 2, Rayo Vallecano 1; Ath. Bilbao 0; Valencia 0; Celta de Vigo 4, Eibar 0; Levante 2, Leganés 0 y Atlético Madrid 2, Real Sociedad 0.