Goleó el Liverpool y es único líder

28/10/2018 -

Liverpool, con un tanto del astro egipcio Mohamed Salah, goleó a Cardiff City por 4 a 1, de local, y quedó como único líder de la Premier League inglesa de fútbol . Los resultados fueron los siguientes: Brighton & Hove Albion 1, Wolverhampton 0; Fulham 0, Bournemouth 3; Liverpool 4,Cardiff City 1; Southampton 0, Newcastle 0; Watford (Roberto Pereyra) 3, Huddersfield 0 y Leicester City 1, West Ham (Pablo Zabaleta) 1.

La fecha continuará hoy con Burnley vs. Chelsea; Crystal Palace vs. Arsenal y Manchester United vs. Everton.