Víctoria de Juventus que estiró la ventaja en la tabla

28/10/2018 -

Juventus, último campeón de la liga italiana de fútbol de primera división, derrotó a Empoli por 2 a 1, de visitante, con goles del delantero portugués Cristiano Ronaldo, y amplió su liderazgo tras jugar un encuentro válido por la décima fecha.

Ronaldo, quien fue titular al igual que el volante cordobés Paulo Dybala, marcó a los 9 minutos del segundo tiempo, de penal, y luego aumentó a los 25m, en tanto que el italiano Francesco Caputo hizo el gol de Empoli a los 28m de la etapa inicial.

Con este resultado, Juventus -que conquistó 34 veces el torneo local- sigue como líder invicto con 28 puntos, siete más que su escolta Nápoli, que recibirá hoy a Roma 14.

En otro cotejo jugado ayer, el argentino José Luis Palomino marcó la segunda conquista de Atalanta que goleó a Parma por 3 a 0, de local.

Hoy: Sassuolo vs. Bologna; Cagliari vs. Chievo Verona; Genoa vs. Udinese; Spal vs. Frosinone; Milan vs. Sampdoria y Nápoli vs. Roma.

Mañana: Lazio vs. Inter.