Racing recibe a San Lorenzo en el clásico para ir por la recuperación

28/10/2018 -

Racing Club tendrá hoy una buena ocasión de recuperarse ante San Lorenzo en Avellaneda, después de perder la jornada pasada su invicto en el torneo ante San Martín de Tucumán.

Este clásico de la décima fecha se jugará en el Cilindro desde las 11 con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión en directo de TNT Sports.

La jornada de domingo también consta de los enfrentamientos entre Atlético Tucumán y Independiente (20); Patronato de Paraná vs. Rosario Central (13.15); Vélez Sarsfield vs. Belgrano (15.30) y Banfield vs. Estudiantes (17.45).

El "Chacho" hará tres cambios en la formación para el clásico: el lateral izquierdo Alexis Soto ingresará por el chileno Eugenio Mena -lesionado-; su compatriota Marcelo Díaz regresará tras una molestia en lugar de Nery Domínguez y Matías Zaracho, ausente en Tucumán por una fatiga muscular, ocupará el lugar de Guillermo "Pol" Fernández.

San Lorenzo llegará al "Cilindro" con la ausencia de algunas figuras, el capitán Nicolás Blandi, por caso, dado que prioriza su encuentro del próximo miércoles ante Temperley por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Ese torneo se convirtió en la obsesión del "Pampa" Claudio Biaggio después de quedar eliminado de la Sudamericana y protagonizar un flojo inicio en la Superliga, en la que ocupa el 18º lugar con diez unidades.

Biaggio finaliza su contrato el 31 de diciembre próximo y sabe que una eventual consagración en la competencia más federal del fútbol argentino le asegurará la banca para dirigir en la Copa Libertadores 2019.

En Avellaneda, el DT tampoco utilizará al marcador central Marcos Senesi, que sufrió un golpe en el anterior partido con San Martín de San Juan, ni al mediocampista ofensivo Rubén Botta.