28/10/2018 -

Edwin Cardona, titular hasta hace poco, hoy no es una de las prioridades de Guillermo, que ni lo puso en el banco de suplentes en la ida de Copa Libertadores frente a Palmeiras. El colombiano fue parte del equipo que perdió ante Gimnasia y luego habló sobre lo sucedido: "Me dolió un poco quedar afuera del banco porque si mal no recuerdo nunca me había tocado. Para cualquier jugador es duro. Yo obviamente acato las órdenes y respeto las decisiones. Como dije, sumaré desde donde me toque sumar".





"Siempre voy a apoyar a mi equipo, hay que tirar todos para el mismo lado. Estamos para sumar desde donde nos toque, hoy fue acá y la otra vez desde la tribuna. Ahora no sabemos. Hay que seguir trabajando, la última decisión la toma el profe y eso se respeta", aseguró el colombiano, quien ayer tuvo un flojo partido en la Plata.