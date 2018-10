La novena fecha se jugará en la pintoresca localidad de Villa La Punta

Fotos Foto: Club Atlético Choya

Hoy 09:34 -

VILLA LA PUNTA, Choya (por corresponsalía Choya) En el estadio del Arsenal Fútbol Club de este pueblo serrano, se disputará hoy desde las 10.30 el noveno capítulo del campeonato que es coordinado por la Liga Choyana de Fútbol.

Se debería haber jugado la semana pasada, pero por las inclemencias del tiempo obligó a reprogramarla para este domingo.

El fixture será el siguiente: Los Power vs Atlético Laprida; La Juve vs Banda Verde; Los Amigos vs Club Atlético Choya; El Norte vs Los Leones; Shishi Pozo vs Arsenal Fútbol Club y Casa Blanca vs Atlético Villa La Punta. En cuanto a las posiciones lidera la competencia el combinado de El Norte con 18 puntos. Lo escoltan Arsenal Fútbol Club y Atlético Choya con 17 unidades, entre otros combinados.