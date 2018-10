¿Quién es Jair Bolsonaro?

Fotos Jair Bolsonaro.

El candidato del Partido Social Liberal se impuso en las elecciones presidenciales de Brasil y esto ha causado polémica a lo largo de toda América Latina. Pero, ¿Quién es en realidad Jair Bolsonaro?.

Tiene 63 años y por ahora es diputado federal por Río de Janeiro desde 1991. También se desempeñó como capitán del Octavo Grupo de Artillería de campaña y ganó notoriedad al reclamar por los bajos salarios de los militares. Poco después fue detenido por insubordinación, sin embargo fue absuelto.

Su discurso de extrema derecha le permitió avanzar en la política y con la llegada de Lula da Silva, en 2003, se convirtió en uno de los principales opositores del ex mandatario. En aquel entonces fue grabado diciéndole “no te violo porque no lo mereces” a la diputada Maria do Rosário, del PT, quien lo acusó de ser violento con las mujeres.

Bolsonaro representa a un sector de la sociedad brasileña que no ve con buenos ojos que las mujeres tengan el mismo poder que los hombres, como así tampoco la diversidad sexual y cultural. “Sería incapaz de amar a un hijo homosexual”, había dicho el flamante mandatario en 2011.

Como si esto fuera poco, años atrás declaró: "Los afrodescendientes no hacen nada, creo que ni como reproductores sirven". Esto le valió pagar una multa de 16.000 dólares y el rechazo de gran parte de Brasil. A todo lo antes mencionado se suma que en varias ocasiones reivindicó la dictadura que sufrió el país limítrofe entre 1964 y 1985.