CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de octubre de 2018

29/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. SANTAMARINA

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 VA DE NUEVO

18.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. LIBERTAD ®

20.00 CULTURAR TV

21.00 CIRCUITO ARGENTINA

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRON SPORT

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA





PELÍCULAS

CINEMAX

02.50 TODO UN PARTO

04.38 UN MONSTRUO EN PARÍS

06.18 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX

PAN

06.43 INVASIÓN POR ERROR

08.37 KAMCHATKA

10.45 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

13.18 EL CÓDIGO ENIGMA

15.35 GIGANTES DE ACERO

18.01 UNA NIÑERA A

PRUEBA DE BALAS

19.50 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.23 ESCONDIDOS

TNT

03.11 ENTREGA EXPLOSIVA

04.49 BUZZ - SEASON 7

06.00 ULTRAVIOLETA

07.49 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO

DEL GUERRERO

09.47 TOY STORY

11.12 BATMAN INICIA

13.53 EL APRENDIZ DE BRUJO

15.52 LA PROPUESTA

17.58 MALÉFICA

19.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.06 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN

01.34 D TRAIN

TCM

01.42 MÁXIMO RIESGO

03.28 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA

05.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.39 LA NIÑERA

08.04 LA NIÑERA

08.29 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.08 LA NIÑERA

10.33 LA NIÑERA

10.58 LA NIÑERA

11.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.09 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.34 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

17.02 BEETHOVEN 2

18.43 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

20.27 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

22.00 EL RESCATE

SPACE

02.02 EL VELO

03.33 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES

05.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 LA LEYENDA DEL ZORRO

08.06 LA FURIA DEL YETI

09.50 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

11.30 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

13.18 BATMAN & ROBIN

15.36 FURIA DE TITANES

17.31 FURIA DE TITANES 2

19.21 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 EL CONJURO





A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21,

TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA

TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE

SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI

Y GUSTAVO INFANTE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A

PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE

MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, LOS

MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS

ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO

CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO,

LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO

PATRIA.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA PERÓN)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22,

CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE

VA GUSTAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30,

EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS,

REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR

“BANANA” PUEYRREDÓN.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

31/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31/10- 14:20 (Cast) 16:20

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

31/10- 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

14:15 (Cast) 17:00 (Cast)

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

31/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

31/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN ATPA 16 AÑOS

CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)