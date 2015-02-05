CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de octubre de 2018
A LAS 21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
29/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. SANTAMARINA
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 VA DE NUEVO
18.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. LIBERTAD ®
20.00 CULTURAR TV
21.00 CIRCUITO ARGENTINA
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
02.50 TODO UN PARTO
04.38 UN MONSTRUO EN PARÍS
06.18 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX
PAN
06.43 INVASIÓN POR ERROR
08.37 KAMCHATKA
10.45 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
13.18 EL CÓDIGO ENIGMA
15.35 GIGANTES DE ACERO
18.01 UNA NIÑERA A
PRUEBA DE BALAS
19.50 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22.23 ESCONDIDOS
TNT
03.11 ENTREGA EXPLOSIVA
04.49 BUZZ - SEASON 7
06.00 ULTRAVIOLETA
07.49 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO
DEL GUERRERO
09.47 TOY STORY
11.12 BATMAN INICIA
13.53 EL APRENDIZ DE BRUJO
15.52 LA PROPUESTA
17.58 MALÉFICA
19.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.06 LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN
01.34 D TRAIN
TCM
01.42 MÁXIMO RIESGO
03.28 SERPIENTE Y EL ARCO IRIS, LA
05.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.39 LA NIÑERA
08.04 LA NIÑERA
08.29 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
09.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.08 LA NIÑERA
10.33 LA NIÑERA
10.58 LA NIÑERA
11.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.09 SUPERMAN 2. DONNER CUT
14.34 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
17.02 BEETHOVEN 2
18.43 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
20.27 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
22.00 EL RESCATE
SPACE
02.02 EL VELO
03.33 EL ATAQUE DE LAS ZOMBIES
05.07 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 LA LEYENDA DEL ZORRO
08.06 LA FURIA DEL YETI
09.50 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
11.30 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
13.18 BATMAN & ROBIN
15.36 FURIA DE TITANES
17.31 FURIA DE TITANES 2
19.21 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 EL CONJURO
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21,
TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA
TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE
SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI
Y GUSTAVO INFANTE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A
PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE
MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, LOS
MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS
ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO
CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO,
LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO
PATRIA.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA PERÓN)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22,
CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE
VA GUSTAR.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30,
EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS,
REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR
“BANANA” PUEYRREDÓN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
31/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31/10- 14:20 (Cast) 16:20
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
31/10- 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
14:15 (Cast) 17:00 (Cast)
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
31/10 19:45 (Cast) 22:10 (Subt)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
31/10- 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN ATPA 16 AÑOS
CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)