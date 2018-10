“Las promociones hoy son un llamador muy importante; la gente hoy es cazadora de ofertas”

29/10/2018 - Estamos viendo que la crisis se ha profundizado muchísimo en octubre y de acuerdo con lo que nosotros prevemos, en noviembre y diciembre será peor. Hay una importante caída del consumo, un alto nivel de desempleo, hay muchas renuncias a servicios básicos. La primera variable de ajuste es salir a comer; la gente optó por reunirse en alguna casa; además dejó de salir en vehículo cuando tienen que hacer un trámite en el centro, porque hoy un estacionamiento cuesta entre 45 y 50 pesos la hora; en el tema de la telefonía celular, la gente ha bajado de planes o pasó a prepago. El santiagueño trata de economizar, porque ya ni siquiera ahorrar se puede. Y en este cambio empieza por lo que menos le afecta. Hoy lamentablemente hemos llegado a una situación en la que la gente está comiendo menos, y eso es una realidad. Hoy el santiagueño no compra en el supermercado como antes, que iba a las grandes superficies y compraba productos que le duraran una semana o dos. Hoy, para hacer eso se necesita unos 4000 pesos. También vemos que hay una caída en la venta de indumentaria. El santiagueño siempre ha sido de elegir las primeras marcas; hoy pasó a comprar segundas o terceras marcas y compra ofertas. La crisis se ha profundizado en octubre, pero en los próximos meses se hará sentir mucho más fuerte. Quien camina normalmente por el centro puede ver la cantidad de locales vacíos que hay y no vemos una renovación como antes, que cerraba un negocio, pero en menos de un mes ya estaba funcionando otro. Hoy vemos que los locales vacíos llevan ya dos o tres meses. El problema es que detrás de un negocio que se cierra, no sólo hay un empresario que sale del mercado y una familia entra en desempleo, sino también los dependientes (generalmente por comercio se calcula entre dos o tres empleados) que dejan de percibir un ingreso. Hoy, creo que lo más crítico lo está viviendo la gente joven, que no está consiguiendo trabajo, no hay un posibilidad de reinserción laboral en forma inmediata. Grave Hoy se ve una gran cesación de pago. La gente ha entrado en un nivel de endeudamiento tan grande, que ni siquiera tiene acceso al crédito. Entonces, una persona que ha tomado un préstamo para cancelar otro pasivo, ha quedado quizás sin cancelar la totalidad de esa deuda, y endeudado con un nuevo crédito. Este es un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. La caída en el consumo es alarmante en Santiago del Estero. Hoy la gente ya no compra por kilo sino por precios. En lugar de pedir un kilo de pan, por ejemplo, piden 10 pesos. Combos Las promociones hoy son un llamador muy importante. La gente hoy es cazadora de ofertas y si tiene que caminar y comprar un producto en un lugar y otro en otro lado, lo hace. Lo preocupante es que un supermercado lanza una promoción sobre la carne, pero eleva el precio del resto de los productos. Hemos podido detectar esto en algunas grandes superficies en donde los productos lácteos y sus derivados tenían casi un 35% más caro que los otros de la zona céntrica; pero en el centro, quizás había firmas que ofrecían un 35% más barato en estos productos, pero un 40% más caro los pescados o la carne. Es decir, creo que son técnicas de venta. Ahora podemos ver que constantemente se están refaccionando las góndolas; antes uno iba al lugar de los productos que quería comprar, y hoy hay que recorrer el supermercado porque las cambian todas las semanas para generar el recorrido de la gente, y así ir introduciéndole otros tipos de productos. Fin de año Siempre decíamos que diciembre es un mes en el que el consumo ha estado siempre garantizado, en los últimos 10 años por lo menos. Pero el año pasado ha dado muestras muy claras de lo que viene pasando. Ya la gente no compró la misma cantidad, sino mucho menos; dejó de consumir productos premium que hoy prácticamente no son demandados en Santiago. Hay muchísima especulación. Llega fin de año, la gente quiere festejar, quiere comer. Creo que es muy atinado el tema de las bonificaciones que envía en Gobierno de la Provincia, porque es una inyección de capital que beneficia a los puesteros. Llegar a fin de año y no tener para una mesa navideña realmente complica aún más la situación.