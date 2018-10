Ersa: el servicio será normal pero no descartan medidas

Hoy 00:00 -

Tras días de incertidumbre, esta noche en reunión gremial, los choferes de las líneas de transporte de Ersa, decidieron que no llevarán a cabo un paro este lunes, pero no descartaron medidas de fuerza si lo acordado con la patronal no se cumple como ya había ocurrido.

Cabe recordar que la mencionada empresa de transporte, adeuda abonar el 5,7% de aumento salarial de septiembre, que se había pactado a nivel nacional entre la Secretaría de Trabajo y representantes del gremio de choferes UTA y empresarios de la Fatap.

Desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia, persiste la conciliación obligatoria dictada con las empresas de transporte público que habían realizado una medida de fuerza, no solo en reclamo por el pago del aumento del 5,7% de diferencia salarial, sino por los despidos de trabajadores de la línea 25, tras el quiebre y cierre de la Cooperativa Alberdi, que a su vez, dejó a muchos usuarios de la línea 25 sin su recorrido habitual entre distintos sectores de La Banda y la capital de Santiago.