Lawn Tennis se quedó con el título

Fotos TROFEO. El gerente de EL LIBERAL, Franco Parisini, hizo entrega ayer de la Copa 120º Aniversario del diario EL LIBERAL.

29/10/2018 -

En un clásico vibrante y muy parejo, el Santiago Lawn Tennis se tomó revancha de la final del año pasado en donde se quedó con las manos vacías, y en esta oportunidad, aprovechó las pocas situaciones en los momentos justos para pegar el grito de campeón. Venció en calidad de visitante a su tradicional rival Old Lions por un ajustado 16 a 14, para quedarse con el título del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR y con la Copa 120º Aniversario diario EL LIBERAL.

Un penal convertido por Andrés Faes a falta de casi 2 minutos, le dio la ventaja decisiva a los rojiblancos, para celebrar un título muy esperado. El partido fue cerrado, muy trabado, y con dos equipos que cometieron más yerros que aciertos.

Pasaron 17 minutos para que el marcador se abra a través de un penal de Faes para la visita, aunque enseguida Augusto Móttola igualó para Old Lions. En un juego en el que no se sacaban diferencias y era muy cortado por las infracciones, el local se encontró en ventaja en una de las pocas oportunidades en las que se pudo desnivelar individualmente y así Ernesto Heredia apoyó el primer try del juego.

Sin embargo, la diferencia le duró poco ya que Lawn Tennis empujó con sus forwards y tuvo su premio con un try penal a los 32 minutos que lo adelantó 10 a 8 en el marcador. Sobre el final, un nuevo penal de Móttola dejó 11/10 al local adelante.

Segunda parte

Apenas iniciada la segunda mitad, fue expulsado Ovejero en Old Lions por agresión y ese hecho fue importante, aunque no decisivo, ya que en muchos pasajes no se notó la ventaja ya que el juego seguía siendo muy cerrado. Sobre los 12 Móttola estiró a cuatro la diferencia (14/10) y tras esa jugada Lawn Tennis fue a buscar el desnivel y si bien no encontraba claridad, si obligó al León a jugar en su campo. Ambos cometían muchas infracciones y a los 23 Faes volvió a acortar a 1 punto la diferencia. Desde ahí hasta el final hubo mucha tensión y sobre los 38 un penal frente a los palos fue aprovechado por Andrés Faes para anotarlo y darle el título al rojiblanco.

Lawn Tennis formó con: Roger Lacour, Carlos Perren, Hugo Nasif; Claudio Maidana Chávez, Ignacio Buxeda: Joel Ferreyra, Javier Flores, Adolfo Basbús; Nicolás Badel, Cristian Fiad; Marcelo Carol, Leandro Avila, Cristian Rodríguez, Pedro Gómez Vidal; Eduardo Faes.

DT: Agüero/Balcarlos.

Old Lions: Martín Barrera, Eduardo Coronel, Pedro Delgado; Luis Bau, Juan López; Gonzalo Japaze, Facundo Ovejero, Luis Alomo; Nicolás Candussi, Augusto Mottola; Nicolás Abdala, Claudio Herrera, Soriano Herrera, Fernado Paz; Matías Barraza. DT: Ramón Infante.

Tantos PT: 17’ penal Andrés Faes (LT), 20’ penal de Mottola; 25’ try de Soriano Herrera; 37’ try penal (LT); 41’ penal de Mottola (OL). Parcial, Old Lions 11, Santiago Lawn Tennis Club 10.

Tantos ST: 11’ penal de Mottola (OL); 16’ penal de Andrés Faes (LT); 39’ penal de Andrés Faes (LT).