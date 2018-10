Grelak se fue con una sensación de amargura

Fotos MESURA. Grelak se fue triste por no haber ganado, pero sostuvo que no hay que perder la cabeza y ser inteligentes

"La sensación es de amargura porque creo que hicimos mucho para conseguir los tres puntos. Se generaron situaciones, fuimos un equipo que en momentos se descompensó en lo defensivo para ser importante en ofensiva. Erramos mucho y, cuando erras ante un equipo que tiene buenos jugadores y que genera, terminas empatando un partido que a mi criterio no sé si fue tan justo", fue el análisis de Alfredo Grelak, entrenador de Mitre, tras el 2-2 ante Santamarina.

Consultado sobre qué faltó para ganarlo, respondió: "Definirlo. Tuvimos cinco situaciones muy claras en el primer tiempo y cinco en el segundo. Hay que seguir trabajando y tener confianza que van a empezar a meterla. Cuando empiecen a definir la gran cantidad de situaciones que generamos, seguramente vamos a llevar el partido con mayor tranquilidad".

Grelak justificó el cambio de Paparatto por Quinteros. "Considero que estaba por entrar Prudencio, un delantero de área de una estatura importante, cuando se lesionó y pidió el cambio Quinteros. Era simplemente terminar con esos tres centrales para que el partido se juegue de mitad de campo para arriba. Y atacarlo tanto con Román, como con Blanco y González que quedaron en campo. Pero el empate fue muy rápido, en la primer jugada que generan ellos llegan al empate y queda esa sensación. Pero me parece que el cambio fue el correcto porque ellos terminaban con mucha gente en el medio, estos dos delanteros importantes como Prudencio y Michel y había que tomarlos de esta forma", explicó.

El DT contó que los jugadores están "de la misma forma que estoy yo, tristes, porque se hizo un gran esfuerzo. Me imagino que los chicos sufrieron este resultado porque quieren hacer las cosas bien y trabajan para eso."

Sobre los lesionados, contó que "Quinteros se acalambró el isquio, espero que no pase de ahí. Y Ruiz me parece que le pinchó el aductor, así que habrá que hacerle estudios".

"Lo bueno de las lesiones es que atrás vienen jugadores que rinden a pedido de las circunstancias. Uno va llevando esto en la medida que los jugadores estén al 100% porque cada partido requiere un esfuerzo máximo", añadió.

Por último, se refirió al hecho de dejar puntos en casa. "Va a seguir siendo importante la localía, sabemos lo que significa. Es importantísimo no perder puntos y hoy perdimos dos. Hay que seguir pensando para adelante, es un torneo en el que la gran mayoría de los equipos tiene esas rachas de no ganar algunos partidos y dejar puntos. No hay que desenfocarse y ser inteligentes".