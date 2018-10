Daniel González también se fue masticando bronca

29/10/2018 -

Daniel González, volante de Mitre, se lamentó por no haber sumado de a tres ayer. "Estábamos bien y ellos encontraron el gol en una jugada de otro partido. Lamentablemente nos quedamos con el empate", recordó.

"Me voy con bronca porque habíamos conseguido darlo vuelta y nos empataron faltando poco. Lamentablemente se nos escaparon dos puntos", añadió.

El ex Defensa y Justicia se refirió a lo que le faltó a su equipo para quedarse con el triunfo: "Un poquito más de contundencia en el primer tiempo, ya que creamos seis o siete situaciones debajo del arco que no la pudimos meter. En el segundo se siguió intentando, lo pudimos dar vuelta y después nos faltó hacernos fuerte para sostener el resultado".

Para sostener ese resultado, Mitre defendió con cinco. ¿Fue apresurado? "No sé, eso el técnico con otras pulsaciones lo ve más tranquilo de afuera. Nosotros estábamos bien, ya habíamos hecho un cambio así de poner una línea de cinco y nos había salido bien, eso no quiere decir que nos metamos atrás. Pero justo fue una jugada aislada que sale de un lateral y consiguen una diagonal que, yo no la vi, pero algunos reclamaron off side", explicó González.

El volante ya piensa en Instituto, el próximo rival: "Ahora tenemos una semana corta porque se juega el viernes así que debemos prepararnos de la mejor manera para ir a Córdoba".