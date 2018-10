Revocan condena a joven acusado de violar a una mujer con la "venia" de su propio marido

Fotos PLANTEO Cejas y Nazar apelaron la sentencia dictada en el año 2017.

29/10/2018 -

Tres años y 5 meses después de haber sido condenado, un joven del departamento Juan Felipe Ibarra fue absuelto por un tribunal de alzada, quien lo liberó de un proceso en que se le atribuía un perverso trío sexual en desmedro de una mujer.

Así lo determinaron los vocales Sandra Generoso, Gloria Cárdenas y Cristian Vittar, al absolver al acusado de apellido Bravo, beneficiado por la duda. Había sido condenado en el juicio realizado el 18 de abril de 2017 a 4 años y su tío, Ramón Bravo, a 9.

La joven víctima había señalado en aquella oportunidad que por años su propio concubino, Bravo, habituaba atarla a un árbol, sometiéndola a un trato humillante. Dijo que luego, empezó a violarla e incluyó en las vejaciones a su sobrino, adolescente.

En el 2013, la jovencita logró escaparse con ayuda de una madrina y pidió auxilio en la ciudad de Quimilí, Moreno.

"Él veía a otras mujeres y me pegaba patadas y trompadas. De los seis años juntos, en dos me violó y me amenazaba que iba a matarme y enterrarme, y que nadie se enteraría de lo que me pasó", relató a la policía.

"Estaba embarazada y me agarraban entre los dos; por ahí el sobrino y mi marido se quedaba viendo", ahondó la mujer.

"Abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad", fueron los cargos para el marido y "abuso sexual con acceso carnal", para el sobrino.

En el juicio, Margarita Piazza de Montoto, María A. Peralta de Aguirre y Luis Domínguez condenaron a tío y sobrino.

Ahora, el tribunal de alzada absolvió al sobrino, en sintonía con un recurso de alzada interpuesto por los defensores Roxana Cejas y Emilio Nazar, quienes entendieron que no "hubo abuso" y el acusado era menor de edad. En cambio, los vocales confirmaron la condena para el esposo de la víctima.