Tremendo vuelco de familia oriunda de Buenos Aires

29/10/2018 -

Una familia procedente de Buenos Aires sufrió un vuelco con su vehículo cerca de Icaño, Avellaneda, pero por fortuna resultó ilesa. D e a c u e r d o c o n l a Seccional 55, el accidente se registró a la altura del kilómetro 554, en la ruta 34. Por allí circulaba una camioneta marca Peugeot modelo Partner, con dominio colocado OOC-585, de color blanco. Era guiada por Cristian Edgardo Acuña, de 56 años, con domicilio en Buenos Aires. Lo acompañaban, su esposa Alicia Esther Bogado, de 56 años, su hijo Leandro Acuña, de 25 años, y su nuera, Belén Jaime. Nadie sabe qué pasó, pero el conductor deslizó apenas que perdió el control de la unidad y no puedo evitar el tremendo vuelco. Al instante, otros automovilistas socorrieron a las cuatro víctimas, quienes afortunadamente sólo terminaron con golpes. Destrozos El vehículo fue trasladado a la sede policial por personal de Seguridad Vial de la ciudad de Colonia Dora. Los damnificados fueron invitados a radicar la correspondiente exposición del accidente de tránsito. También, la policía los ayudó a recuperar sus bienes personales diseminados en la banquina.