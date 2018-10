Alertan que podría escasear el gas en garrafa y subir el precio un 30%

Fotos VERSIÓN. En los próximos días se conocerá si sube el precio de la garrafa.

29/10/2018 -

Si bien no hay confirmaciones, noticias provenientes de Tucumán y Catamarca generaron el alerta en Santiago del Estero, ya que manifestaron empresarios de las vecinas provincias, podría escasear el gas en garrafa y, además, el precio podría tener una suba del 30% a partir de noviembre.

De acuerdo con la información que se maneja, la empresa Refinor, principal proveedora de las fraccionadoras, les exige un canon de 150 dólares por tonelada, un mayor costo que sería trasladado al consumidor.

En el NOA, el precio de la garrafa de 10 kg. se vende a alrededor de $280 ($240 si se busca en las distribuidoras), pero hay fuertes indicios de que a partir del 1 de noviembre podría haber un incremento de precios que rondará el 30%. Esto representa un ajuste de $84, por lo que el valor de la garrafa se iría por encima de $350.

Fue el director general de la empresa Extra Gas en Tucumán quien, en declaraciones a una radio local, empezó la advertencia al señalar: "Es un tema complejo que ya lleva un tiempo y a partir de estos días ya se va a ver un desabastecimiento de garrafas no tan sólo en Tucumán, sino en todo el norte del país".

Así señaló que las empresas no fraccionarán ante este panorama y la decisión de Refinor SA de elevar el canon a 150 dólares por tonelada. "Es imposible vender la garrafa a 220 pesos como marca la resolución en la Secretaría de Energía, por lo tanto a efectos de defender al usuario hemos tomado la decisión de no fraccionar porque no podríamos cumplir con los precios que establece la resolución vigente", fue la justificación.