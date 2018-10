"En el acuerdo, el FMI dejó en claro sus dudas"

29/10/2018 -

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscaba que "saliera el acuerdo" con la Argentina, pero aclaró que "dejó en claro sus dudas y objeciones" respecto de la política económica de la administración de Mauricio Macri.

El directorio ejecutivo del FMI aprobó la ampliación del acuerdo "stand by" con la Argentina hasta los u$s56.300 millones y liberará de inmediato u$s5.700 millones para fortalecer las reservas del país. En ese escenario, apuntó: "Me preocupa lo difícil que es salir del Fondo".

"Se dio a conocer que había salido el acuerdo y el riesgo país no bajó", alertó el economista, quien subrayó que "está claro que en el 2019 no va a haber problemas, pero a partir del 2020 no está claro cómo sigue".

Según su entender, "el staff del Fondo también le pasa factura a los errores de política económica en la Argentina".

"El staff trataba de ayudar a que saliera el acuerdo con la Argentina, pero a la vez dejando en claro sus dudas y objeciones", consideró en diálogo con la prensa.

Por último, evaluó que se dio "una gran presión política del gobierno norteamericano que se contraponía con las dudas del FMI".