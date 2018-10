Multitudinaria marcha en rechazo a la ley de Educación Sexual Integral

Fotos PEDIDO. Los manifestantes marcharon con carteles y cantos para decirle "No" a la ESI.

29/10/2018 -

Miles de santiagueños de todas las edades se autoconvocaron en la tarde de ayer en la plaza Libertad para participar de la Primera Manifestación Nacional en rechazo a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). En Santiago, la marcha fue organizada por la asociación "Padres por el derecho a decidir", y contó con el apoyo de la Iglesia Católica, la ortodoxa, representada por el padre Gregorio Makantasis, la evangélica y diversas instituciones locales que luchan por los derechos de los niños.

Con esta marcha, se inició una campaña nacional para proteger y defender a los hijos de enseñanzas que "perjudiquen su inocencia, su identidad sexual como ya se ha comprobado en todo el país, como está siendo aplicada con adoctrinamiento, perversiones y plagada de ideología de género", indicaron miembros de la organización.

La concentración comenzó a las 17.30, con oraciones guiadas por los párrocos y pastores, para pedir por el resguardo de los niños de la provincia; y más tarde, cada uno de los representantes de las entidades que acompañaron esta iniciativa, brindaron su discurso para explicar a los presentes la finalidad de no permitir la ESI en Santiago.

Mensajes

Con consignas como "Con mis hijos no te metas" y "ESI cero", cientos de carteles le dieron el colorido especial a este pedido de los padres.

"Este encuentro o movilización de la familia santiagueña, que quede claro, no es en oposición a la educación sexual, sino a la educación sexual ideologizada. Queremos una educación sexual como manda la biología, la ciencia y el conocimiento, y no desde la ideología de género que no tiene una base científica. Además queremos que nuestros niños, al igual que muchos reciban una educación acorde con su edad y la realidad que viven. Por eso nos hacemos presentes, para decir todos juntos ‘con nuestros hijos no se metan’", explicó el padre Alejandro Gordillo, quien estuvo en la marcha en representación de la Iglesia católica.

Convocatoria

Asimismo destacó el acompañamiento de "padres y madres de familias con sus hijos, jóvenes, gente de la comunidad evangélica, católica romana, y ortodoxos. El encuentro va más allá de la denominación y religión. Está participando la gente que entiende que se debe seguir el curso de lo normal y lo natural".

"Nuestro mensaje es claro. Así como en su momento se dijo no al aborto, hoy decimos no a estos ideólogos de turno, que bajo una nueva premisa, como lo es la educación sexual, tratan de hacer entrar sus ideas. Y hoy vamos a poner las mismas barreras que le pusimos al tema del aborto. Con el tiempo seguramente la gente tomará conciencia y le pondrá un basta a estos temas que consideramos afectan a los niños en su crecimiento y desarrollo", sentenció Gordillo.

Vale destacar que antes de la movida, referentes de la agrupación organizadora de la marcha de ayer mantuvieron reunión con autoridades de Educación de la provincia "para recorrer los colegios y recibir la queja de los padres y ver que no se esté adoctrinando ni pervirtiendo a los niños, como ya se ha visto en todo el país. Es importante que sepa la comunidad que ya tiene media sanción la eliminación de los artículos 5º y 9º de la ESI, que cuidaba nuestra patria potestad y el ideario de los colegios", explicaron.