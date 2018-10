Pamela David reveló que fue acosada y el día en que fue tratada de prostituta

29/10/2018 -

‘No soy de las mujeres valientes que se animan a contar. Yo las admiro mucho’. Así arrancó Pamela David antes de revelarle a Andy Kusnetzoff, en el programa "Podemos Hablar" (Telefé) que fue acosada por un ex mánager. "Yo ya tenía trabajo, era conocida en Paraguay, antes de entrar a ‘El Bar’. Vamos a tomar algo con un representante muy conocido, me agarra la mano y me pregunta: ‘¿No me ves lindo?’. Lo mande recontra lejos. Yo quería un representante para que me ayudara y me guiara", resaltó la modelo, actriz y conductora de televisión. "Lo cuento porque creo que muchas chicas se vuelven a su provincia y se creen que son todos iguales y no es así", explicó la conductora, quien a pesar de su mala experiencia trató de darle ánimo a las que recién comienzan.

Esa no fue su única incomodidad en su carrera, ya que la morocha reveló que la trataron como prostituta: "Me ha pasado en Catamarca, que hacía desfiles, hacía barra, y me pasó en el año 2003, 2004, que me mandaron a preguntar si cobraba. No sabés lo mal que me sentí".

"Fue muy feo", sostuvo David y agregó convencida: "Son pocas las experiencias, pero de esa me acuerdo porque me dolió mucho".