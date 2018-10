Santiago Bal prepara una obra en que se respeta a la mujer

29/10/2018 -

Santiago Bal planteó que en su nueva obra teatral busca otro tipo de humor que no le falte el respeto a las mujeres. En los teatros de revista se realizaba un humor burdo con el cuerpo de las mujeres. Pero, Bal entendió que eso no va más y su hijo, Federico Bal, fue el que se lo hizo entender: "Fede me llama permanentemente la atención. El nuevo libro (de "Nuevamente Juntos") lo tenía escrito hace tres años. Cuando se lo leí a Carmen (Barbieri, con quien volverá a actuar en este verano) le encantó, pero Fede me dijo: "No, esto no. Esto no", contó.