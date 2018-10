Lizy Tagliani: "Soy Edgardo Luis, no me hiere nada"

29/10/2018 -

"Yo vengo de una generación donde era una marica con tetas. No tengo DNI y no lo quiero. Cuando recién salió no quería ser una bandera de un logro de alguien", explicó Lizy Tagliani en "Podemos Hablar" (Telefé), al referirse a los motivos por los cuales no cambió de DNI. "Soy Edgardo Luis, no me hiere nada. Yo aprendí a respetar al otro, pero dejame que mi vida e historia la cuente yo. Yo decido. Luisito tiene una hermosa historia. No tuve para comer, mi vieja iba a trabajar para comprarme un autito", destacó la comediante.