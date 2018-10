Rosana: "Yo tuve éxito porque la gente quiso"

29/10/2018 -

A sus 55 años y con más de 20 dedicados a su carrera, la cantautora española Rosana está convencida de que su éxito musical, representado en más de 10 millones de discos vendidos en todo el mundo, llegó porque así lo quiso el público y se mantendrá mientras la gente lo desee.

"Yo empecé porque la gente quiso, tuve éxito porque la gente quiso, sigo teniéndolo porque la gente quiere y seguiré teniéndolo mientras la gente quiera, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que al final lo que hace que sigamos haciendo lo que amamos hacer es la gente", afirmó en una entrevista.

La cantante canaria, que realiza una gira internacional para presentar "Como en casa", consideró que la clave para mantenerse vigente está en "darle a la gente siempre la verdad" para que cuando escuchen sus canciones sepan que quien está ahí es ella, tal y como es.

"Las personas que nos dedicamos a entregar nuestra alma y nuestras emociones en forma de canción lo que debemos a la gente es la verdad, la verdad de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Y eso lo llevas al papel, lo reconviertes en canción y queda ahí", aseveró.

Otros géneros

Intérprete de canciones como "Pa’ ti no estoy", "A fuego lento" o "Contigo" no cierra la puerta a otros géneros que "están de moda" en la actualidad, aunque señala que eso debe salir de "forma muy natural".

"Si mañana, de manera natural, me surgiera cualquiera de los géneros musicales que ahora mismo están más de moda, yo me responsabilizaría y lo sacaría obviamente, pero tiene que ser de manera natural, no puede ser que me siente y diga ahora voy a hacer esto, sino que de manera natural salga solo", añadió.

En ese sentido, Rosana (Lanzarote, 1963) reflexionó sobre la historia de la música y afirmó que lo que hace diferentes a los ‘ritmos musicales’ es que se les pasea por otro tipo de sonidos, a la vez que explicó que en el mundo sólo hay "siete notas y algunas seminotas", por lo cual ‘estamos hablando de pocas combinaciones, de pocas permutaciones después de tanto tiempo de música’.

Es por eso que ve en todos los géneros que surgen día a día algo bueno porque "suman" y le van dando a la música "cada vez más amplitud".