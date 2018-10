La "Chiqui" a Esmeralda Mitre: "Lo único que envidio en mi vida es a la gente que come y no engorda"

29/10/2018 -

Mirtha Legrand contestó las acusaciones que hizo Esmeralda Mitre luego de su escandaloso paso por su mesa.

"A propósito quiero aclarar que esta persona dijo que yo la había censurado. La corté para dejar que el resto de los invitados hablen, sino acapara toda la mesa y eso no es censura, es armonizar la mesa", dijo Mirtha sin decir el nombre de la participante del "Bailando 2018", que sufrió una lesión y fue reemplazada en el certamen por Gladys "La Bomba Tucumana".

"No quiero hablar del tema porque le hacemos demasiada prensa", aseguró la "Chiqui" y avisó: "Los noteros me vuelven loca. No me llamen porque no hablo más del tema".

"Me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. No saben lo mal que me sentó. No me dejó hablar. Me censuró. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal", había manifestado la actriz luego de su invitación a "La noche de Mirtha", el sábado pasado.

"Lo único que envidio en mi vida es a la gente que come y no engorda", aseguró Mirtha Legrand.

Esmeralda, además, denunció que la conductora no la dejó hablar y el diálogo que tuvieron sobre el final del programa. "No me pidió perdón pero me preguntó si me había sentido mal. ‘Sí, muy mal. Me calló la boca", le dije. En un momento me dijo ‘No podés hablar’", explicó sobre el cruce.

A partir de su ingreso al "Bailando por un Sueño 2018", Esmeralda Mitre potenció su imagen y se convirtió en la figura indiscutible del programa que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

Durante la semana pasada, las críticas de Mitre a Legrand resonaron en todos los medios y la "Chiqui" optó por el silencio. Eso fue hasta ayer, cuando decidió, sin mencionarla, responderle a través de su icónico programa televisivo.