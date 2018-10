La convivencia de todos los géneros, según la intérprete

29/10/2018 -

"El mundo siempre ha pasado por momentos de moda pero la música nunca ha dejado de existir, en paralelo a esa moda siempre han estado el rock, el pop y todo tipo de géneros musicales que siempre han convivido. Lo que pasa es que la moda marca que lo que se escucha en los medios es una cosa u otra",destacó Rosana, una cantora que en Santiago del Estero tiene una legión de seguidoras.

Rosana manifestó además que al viajar por el mundo ha notado que en las ciudades se hacen conciertos de todo tipo de géneros y que al final "no hay una cosa que predomine más que otra".

Además, resaltó que disfruta de la gran aceptación que tienen sus temas.

"Uno llega a la conclusión de que hay canciones que llegan antes y canciones que se quedan para siempre y a veces no son las mismas", dijo.

Como ejemplo de ello cita el tema "No sé mañana", de su álbum "Lunas Rotas" (1996), una de las únicas dos entre las once que puso en ese trabajo discográfico que no fue publicada como sencillo.

"Se presupone que ‘A fuego lento’ o un ‘Pa ti no estoy’ se llevarían las palmas y se lleva esa sorpresa con ‘No sé mañana’ de repente", indicó.