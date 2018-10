Ahmad Joudeh, el baile de un refugiado sirio contra el odio y el terrorismo

29/10/2018 -

Cuando los yihadistas lo amenazaron, Ahmad Joudeh decidió bailar entre las ruinas de Palmira, en el corazón de su país en guerra; hoy, desde los escenarios de Europa, donde vive como refugiado y sin pasaporte, Joudeh sueña con crear algún día el ballet nacional sirio. Alumno del Nationale Ballet de Ámsterdam, que en 2016 le ofreció estudiar con una beca tras descubrirlo en un reportaje de televisión, Joudeh vive al día: "Mi país es una cicatriz en mi corazón", explica en una entrevista con Efe en el teatro de Flagey de Bruselas, donde se subirá al escenario por primera vez el 21 de noviembre. Un profundo suspiro sale de su alma preguntando por si algún día volverá: "No sé si quiero volver. No sé si mi sueño se hará realidad allí. Me gustaría crear el ballet nacional sirio, pero cada día mis planes cambian".

Joudeh salta en su baile con la misma fuerza que lleva venciendo obstáculos casi desde su nacimiento, fruto del "amor verdadero" entre una siria y un palestino que lo tuvieron antes de contraer matrimonio. Su abuelo materno solo cedió a reconocerlo cambiando su fecha de nacimiento para evitar la "vergüenza familiar".

Desde niño supo que quería bailar, pero eso le costó la relación con su padre, quien llegó a golpearlo para truncar su sueño, aunque tras once años de peleas fue a verlo en escena a Holanda y decidió perdonarlo.

"Intentó todo lo que puedas imaginar para detenerme. Después de once años vino a verme bailar en Ámsterdam, donde hacía un solo con una orquesta. Fue la primera vez que me vio bailar y entendió lo que significa para mí’, recuerda emocionado.