Lentes de contacto: por qué nunca se debe dormir con ellos puestos

29/10/2018 -

Dormir con las lentes de contacto colocadas aumenta el riesgo de infecciones desagradables en los ojos en un promedio de seis a ocho veces. El uso de las lentes es de las cosas más comunes y a la vez más peligrosas para adolescentes y adultos que han hecho de las lentes un uso acostumbrado, no importando si usted usa lentes de uso prolongado o si se queda dormido con ellos accidentalmente, o sólo ocasionalmente.

¿Quiere conocer las estadísticas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) publicaron recientemente un informe que detalla las terribles historias de adolescentes y adultos que dormían con lentes de contactos y los daños que provocaron a su visión.

Un hombre de 57 años de edad, llevaba los mismos lentes de contacto durante dos semanas. Dormía en forma regular con ellos y ni siquiera se los sacaba para desinfectarlos diariamente, y terminó en la sala de emergencias. Estaba con dolor y no podía ver bien. Había desarrollado una infección en ambos ojos. Un ojo respondió al tratamiento, el izquierdo, pero necesitaba una cirugía para restaurar la visión en su ojo derecho.

Un hombre de 59 años de edad, que dormía con sus lentes durante un viaje de caza de dos días desarrolló una abrasión de la córnea. El pensó que estaba todo normal en su excursión de caza hasta que se secó los ojos con una toalla después de salir de la ducha. Escuchó un sonido de explosión y luego el ojo comenzó a dolerle los ojos. Desarrolló una gran úlcera corneal, una herida abierta en la córnea. Se tuvo que someter a una cirugía urgente para salvar sus ojos.

Un hombre de 34 años de edad, que dormía con sus lentes de contacto varias noches a la semana, e incluso nadaba con ellos desarrolló una rara y difícil infección llamada queratitis por Acanthamoeba . Se requirió varios meses de un tratamiento antiviral y antibacteriano tópico para restaurar su visión.

Una niña de 17 años de edad dormía con las lentes de contacto que había comprado en una tienda sin receta. Ella desarrolló una úlcera corneal en un ojo. Mientras que el tratamiento mejoró su visión, una cicatriz en la córnea permanecerá de por vida.

Aunque puedan estar desgastados pero si se cuidan debidamente los lentes de contacto pueden proporcionar una visión segura y eficaz para todos aquellos hombres y mujeres que los usan en todo el mundo. Sin embargo, miles de personas desarrollan infecciones cada año porque no pueden cuidar ni usar sus lentes de contacto según las indicaciones específicas.

Hoy se cree que la popularidad de las lentes de contacto contribuye erróneamente a una actitud despreocupada que muchas personas tienen acerca de un dispositivo que es de prescripción médica y que se utilizan a diario.

Las personas promedio no parecen darse cuenta del riesgo que están tomando por no tratar a sus lentes de contacto con el cuidado prescrito. Los pacientes a veces pueden ser un poco indiferentes sobre cómo utilizar sus lentes de contactos, pero no deben olvidarse que son dispositivos médicos que se insertan en el ojo, y hay que escuchar a las indicaciones de su médico sobre cómo utilizarlos.

Una encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinó que el 99 por ciento de los usuarios de lentes de contacto admitió por lo menos un mal hábito de higiene de lentes de contacto, incluyendo:

* Nadar o bañarse con lentes colocados.

* La limpieza de sus lentes de contacto con el agua corriente.

* No lavarse correctamente las manos antes de manipular los lentes de contactos

* La reutilización de la solución estéril para la limpieza de los lentes.

Uno de cada tres usuarios han admitido haber dormido con sus lentes de contacto puestos. No se debe dormir con los lentes de contacto, ni siquiera una siesta. Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconsejamos cuidar de los ojos y tener el máximo cuidado de los lentes de contacto, para así evitar afecciones o infecciones visuales.