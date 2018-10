ANÉCDOTAS DE TAXI | Todo tiene solución menos...

Hoy 12:21 -

Calle Las Heras, marzo de 2010



Habían pasado minutos de que compramos nuestra casita en el "ocho", y ya se acercó él, detrás del camión de la mudanza:

-Don, ¿usté es nuevo aquí?

-Sí hijo, -le respondo.

-O sea, es el nuevo vecino de nosotro.

-Hmmmm... Sí, algo así sería, creo...



Ese fue un presagio de lo que sería mi relación con ese changuito, que por entonces tenía como nueve años.

Dorcli, Dercli, Durklie, Darquil, nunca pude aprender bien cómo le decían, hasta que muchos años después terminé de pronunciar bien, y me entero que ahora le decían "Rococó".



A cada rato pasaba por la vereda de casa, y me preguntaba si tenía algún trabajito para él, o de última una monedita para el caramelo... luego, para la Coca... más grande, para el cigarro,... y bien crecido, para la birra.

Muy respetuoso. Amiguito de mi hijo, y de cuanta chica pase o viva por la cuadra.

Recuerdo que cuando se me descompuso el Fiat Uno, a cuatro cuadras de mi casa, me fui en busca de ayudantes. Lo encontré a él, junto a otros dos niños de la edad. Le dije que los esperaba para que me ayuden a empujar el auto hasta casa, y que les pagaba la gaseosa. Pero que vayan solamente ellos. Me volví hasta el auto, para seguir intentando que funcionara, y venía una polvareda de niños... ¡CÓMO 25 CHANGUITOS LLAMÓ!



Bueno, pero la cuestión más memorable, es que él se subió a manejar, mientras los otros y yo empujábamos el autito... TENDRÍAN QUE HABERLO VISTO... ¡ESA CARA DE FELICIDAD, GRITÁNDOLE A TODOS LOS VECINOS, (tocaba la bocina) Y A LAS CHANGUITAS QUE LE HACÍAN FIESTA Y DECÍAN:

¡MIRÁ QUIÉN MANEJA! ¡MIREN!



Como yo colaboré en campañas solidarias que organizó el Club Mitre, él pensaba que yo era dirigente. Un par de veces le pagué la entrada a la cancha, y una vez ya fue a esperarme que salga rumbo al estadio. Caminábamos juntos, y en el camino ya se le sumaron dos más, y él les aseguraba que yo los iba a hacer pasar...



El domingo siguiente ya me preguntó si lo llevaría. Le dije que no, pero que a la siesta pase a buscar 2 entradas.

¡35 CHANGUITOS ME ESPERABAN EN LA PUERTA DE CASA!



Ahí si me tuve que comunicar con autoridades del Club, antes que me quemen el rancho, y por una puerta lateral el amigo Gustavo Camacho, y el eterno Shaka me los dejó pasar...



Arquero suplente del equipo de la cuadra, y ayudante en el kiosco del barrio. Tuve el grato honor de ser tu amigo.

Hoy se murió. Se mató despiadadamente, olvidando el vacío y el dolor que nos dejaría...



¡Ay...changuito! Tu infancia se parece tanto a la mía, y tu partida nos quita el argumento de nuestra historia... Porque quería verte feliz, con hijos, con tu casita, con tu autito, con esa felicidad plena que tenías CUANDO MANEJASTE EL MÍO.

¡DESCANSÁ EN PAZ, ESTEBAN!