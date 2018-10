Subastan por 28.000 dólares un antiguo manuscrito mágico que hace a las mujeres "desnudarse"

Hoy 16:19 -

Un manuscrito de más de 350 años fue vendido en la subasta Toovey, en el condado británico de Sussex, a un precio de 22.000 libras esterlinas (unos 28.000 dólares), señaló este jueves el periódico The Mirror.

El documento, que en sus 476 páginas contiene hechizos distintos para solucionar "los problemas prácticos de la gente", perteneció a un partidario del grupo 'Hombres astutos de Essex', famoso por sus prácticas de magia.

Algunas de las preocupaciones de aquella generación no han perdido su actualidad con el tiempo. Según aseguraron esos antiguos magos, por ejemplo, con ayuda de una tisana de hinojo –que hay que beber a lo largo de un mes– se puede perder peso, mientras que un caldo de huesos de cerdo volverá loca de amor a cualquier mujer. Para ello es necesario echar al fuego una nota con el nombre de la dama, mientras la sopa se prepara, y luego tomarla junto con la afortunada. Entre los conjuros también hay uno que asegura que basta pronunciar las palabras "ala aymala" para que una chica se ponga a "bailar desnuda".

Se informa que los organizadores de la subasta no pensaron que venderían el texto a un precio tan alto y se sorprendieron por el resultado final.

"Creemos que se subastó tan bien porque es un manuscrito no publicado y hay un fuerte interés en el mercado de las cosas relacionadas con la brujería", afirmó Charlie Howe, especialista de la subasta.

Un manuscrito de más de 350 años fue vendido en la subasta Toovey, en el condado británico de Sussex, a un precio de 22.000 libras esterlinas (unos 28.000 dólares), señaló este jueves el periódico The Mirror.



El documento, que en sus 476 páginas contiene hechizos distintos para solucionar "los problemas prácticos de la gente", perteneció a un partidario del grupo 'Hombres astutos de Essex', famoso por sus prácticas de magia.



Algunas de las preocupaciones de aquella generación no han perdido su actualidad con el tiempo. Según aseguraron esos antiguos magos, por ejemplo, con ayuda de una tisana de hinojo –que hay que beber a lo largo de un mes– se puede perder peso, mientras que un caldo de huesos de cerdo volverá loca de amor a cualquier mujer. Para ello es necesario echar al fuego una nota con el nombre de la dama, mientras la sopa se prepara, y luego tomarla junto con la afortunada. Entre los conjuros también hay uno que asegura que basta pronunciar las palabras "ala aymala" para que una chica se ponga a "bailar desnuda".



Se informa que los organizadores de la subasta no pensaron que venderían el texto a un precio tan alto y se sorprendieron por el resultado final.



"Creemos que se subastó tan bien porque es un manuscrito no publicado y hay un fuerte interés en el mercado de las cosas relacionadas con la brujería", afirmó Charlie Howe, especialista de la subasta.