CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de octubre de 2018
Por El Liberal
30/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HUAICO HONDO
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. SANTAMARINA
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.10 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
08.04 LOS MUPPETS
09.59 PISANDO FIRME
11.55 TOMA MI MANO
14.12 MEDIANOCHE EN PARÍS
16.00 DE ROMA CON AMOR
18.14 SIEMPRE ALICE
20.07 MEDIANOCHE EN PARÍS
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 05
23.10 LOS 8 MÁS ODIADOS
TCM
08.10 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.15 LA NIÑERA
11.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.19 BEETHOVEN 2
13.58 CASPER
15.45 MUERTOS DE MIEDO
17.50 GREMLINS
19.51 HELLBOY
22.00 ÁNGEL DE VENGANZA
TNT
07.10 BATMAN INICIA
09.49 DINOSAURIO
11.12 EL APRENDIZ DE BRUJO
13.08 ARMA MORTAL 2
15.18 CORAZÓN DE CABALLERO
17.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
19.58 AMIGOS CON BENEFICIOS
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
01.23 D TRAIN
SPACE
06.00 GRAN TORINO
07.56 BATMAN Y ROBIN
10.17 42
12.36 CORAJE
14.57 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.02 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
19.43 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 POSESIÓN INFERNAL
23.41 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO
CINECANAL
10.50 ALVIN Y LAS ARDILLAS
12.25 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
14.10 UN ZOOLÓGICO EN CASA
16.35 MONSTER TRUCKS
18.25 ESPEJITO, ESPEJITO
20.20 LOS SIETE MAGNÍFICOS
22.00 LOS ILEGALES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
14.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
16.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL VENGADOR FANTASMA
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “GHOSTLAND”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA PERÓN)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA GUSTAR.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/10 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
31/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/10 14:30 (Cast) 17:00
(Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31/10- 14:20 (Cast) 16:20
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
HASTA EL 31/10- 20:10 (cast ) 22:30
(Subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
HASTA EL 31/10 17:00 (Cast)
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/10 19:45 (Cast) 22:10
(Subt)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
HASTA EL 31/10 17:20 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 31/10- 19:40 (Cast) 22:20
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN ATPA 16
AÑOS CASTELLANO 17:50 - 20:10
- 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16
AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)