CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de octubre de 2018

30/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. HUAICO HONDO

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. SANTAMARINA


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.10 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

08.04 LOS MUPPETS

09.59 PISANDO FIRME

11.55 TOMA MI MANO

14.12 MEDIANOCHE EN PARÍS

16.00 DE ROMA CON AMOR

18.14 SIEMPRE ALICE

20.07 MEDIANOCHE EN PARÍS

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 05

23.10 LOS 8 MÁS ODIADOS


TCM

08.10 LA NIÑERA

08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.15 LA NIÑERA

11.28 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.19 BEETHOVEN 2

13.58 CASPER

15.45 MUERTOS DE MIEDO

17.50 GREMLINS

19.51 HELLBOY

22.00 ÁNGEL DE VENGANZA


TNT

07.10 BATMAN INICIA

09.49 DINOSAURIO

11.12 EL APRENDIZ DE BRUJO

13.08 ARMA MORTAL 2

15.18 CORAZÓN DE CABALLERO

17.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

19.58 AMIGOS CON BENEFICIOS

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

01.23 D TRAIN


SPACE

06.00 GRAN TORINO

07.56 BATMAN Y ROBIN

10.17 42

12.36 CORAJE

14.57 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.02 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

19.43 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 POSESIÓN INFERNAL

23.41 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO

 

CINECANAL

10.50 ALVIN Y LAS ARDILLAS

12.25 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

14.10 UN ZOOLÓGICO EN CASA

16.35 MONSTER TRUCKS

18.25 ESPEJITO, ESPEJITO

20.20 LOS SIETE MAGNÍFICOS

22.00 LOS ILEGALES


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

14.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

16.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL VENGADOR FANTASMA

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “GHOSTLAND”.


CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.


CAYOCOCO

(AUTOPISTA PERÓN)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA GUSTAR.


CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/10 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

31/10- 20:30 (Subt) 22:40 (Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/10 14:30 (Cast) 17:00

(Cast) 19:30 (Subt) 22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31/10- 14:20 (Cast) 16:20

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

HASTA EL 31/10- 20:10 (cast ) 22:30

(Subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

HASTA EL 31/10 17:00 (Cast)

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/10 19:45 (Cast) 22:10

(Subt)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

HASTA EL 31/10 17:20 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 31/10- 19:40 (Cast) 22:20

(Cast)


HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN ATPA 16

AÑOS CASTELLANO 17:50 - 20:10

- 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16

AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL JUEVES)


 
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