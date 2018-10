Denunció a su ex por amenazas y abandonó su departamento

30/10/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció a su ex pareja que la amenazó de muerte e intentó agredirla. La denunciante manifestó que tuvo una relación con el mismo, la que terminó hace tres meses y que tienen un hijo en común. Amplió la denuncia relatando que el domingo cerca de las 18 el sujeto fue a su casa ubicada en la ciudad de La Banda a dejar a su hijo después de haberlo llevado al parque y de repente la comenzó a celar a la denunciante para luego amenazarla de muerte e intentar agredirla. Ante esta situación y como pudo salió rápidamente del departamento a lo que el acusado abandonó también el lugar. Luego de lo acontecido la exponente decidió dejar su trabajo y vida en la vecina ciudad y trasladarse a vivir junto a su hijo a Las Termas de Río Hondo en la vivienda de sus progenitores, pero teme por su vida y conociendo el carácter de su ex que pueda apersonarse en la vivienda. La fiscalía de turno dispuso que se eleve la denuncia en el estado en que se encuentra a esa fiscalía interviniente desde donde se le dará participación al Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de La Banda por jurisdicción de donde sucedió el hecho denunciado.