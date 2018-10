"Nos fuimos a un motel con dos chicas, yo llevé droga y rompimos la pieza"

Fotos OPERATIVO. La policía secuestró dinero el 22 de septiembre en un salón de fiestas de Peña, en calle Independencia.

30/10/2018 -

Mariano Maximiliano Carrizo, alias "Yiyo", declaró en Tribunales su versión de los hechos que investiga el fiscal Sebastián Robles, por una supuesta estafa de $ 900.000 a una mujer que quería comprar dólares.

"Yiyo" recordó que ese día el acusado Diego Peña habría recibido el dinero de la mujer y luego le "dio el bolso y la plata" para que él le entregara a un hombre que esperaba afuera del local de juegos.

Después, "nos fuimos a un motel del norte. También fueron dos chicas. Yo llevé la droga y nos encerramos hasta el otro día".

Pelea de amigos

Según "Yiyo", "ahí me he peleado con Diego. Me encerré en el baño y desperté al otro día...", acotó.

Al abrir los ojos, "Yiyo" encontró en la mesita de luz "un fajo con $ 20.000. Eran para pagar la cuenta de la habitación".

No era todo. "También la plata era para cubrir algunos muebles que habíamos destrozado en la noche", explicó "Yiyo" al fiscal Robles.

Según el testigo, se trató de una noche loca de drogas, alcohol y comida.

Investigación

Al amanecer, Peña y las chicas se habían retiraron y "Yiyo" recién lo hizo unas largas horas después.

Siempre en función de los testigos, Peña y la novia se trasladaron al salón de juegos (propiedad del sujeto).

Durante toda una noche, Peña estuvo oculto en el toro mecánico.

Es más, ante la Fiscalía la mujer confió que por poco Peña "no murió asfixiado en el toro, ya que los otros empleados apagaron -el ingreso de aire-, desconociendo que él estaba escondido allí".

Cerca de las 14 del 22 de septiembre, Peña fue detenido en el salón.

Hasta hoy, sólo se recuperaron $ 254.000 en un sector y en otro, $ 139.000, incluido un envoltorio con 6 gramos de cocaína.

Apelaciones

En los últimos días, la Cámara de Apelaciones revocó la excarcelación de Peña, cuya situación aún es imprevisible.

Asimismo, vale subrayar que la Justicia aún no dio luz verde al reintegro del dinero secuestrado, a la denunciante.

Como "saldo" restan casi $ 500.000 que nadie puede aventurar su destino.

Finalmente, el fiscal pidió de nuevo la detención de Peña, cuya resolución aún está sujeta a que quede firme, o no, el fallo de la Cámara de Apelaciones.