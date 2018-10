Fotos Último plazo para la empresa Ersa: si hoy no paga el 5,7% de aumento UTA, parará sus coches

La amenaza de paro en las líneas de Ersa sigue latente. Ayer, luego de una jornada de asamblea y deliberaciones permanentes, la conducción del gremio de los choferes, UTA, advirtió que hoy será el último plazo que dan a la empresa para que haga efectivo el pago del 5,7% de aumento que comenzó a regir, de acuerdo con las paritarias, en el mes de septiembre. Jorge Pacheco, secretario general de UTA, señaló en diálogo con EL LIBERAL que la respuesta por parte de la empresa concesionaria de las líneas 110, 112, 116, 119, 120 y 121, es que no tienen el dinero para abonar esa suma. Sin embargo, aunque se esperaba que hoy comenzara una medida de fuerza, Pacheco dijo que se dio un ultimátum: si hoy no depositan a los trabajadores esta suma, mañana miércoles a partir de las 5, empieza un paro por tiempo indeterminado hasta que la firma cumpla con este aumento acordado en paritarias. P acheco indicó que el resto de las empresas ya cumplieron con el pago de este incremento salarial y que ante la consulta del gremio, la respuesta de Ersa es que no tienen el dinero. El sindicalista aclaró que el paro solo afectaría a los colectivos pertenecientes a dicha empresa, mientras que el resto de las líneas funcionará normalmente. Sin embargo, una medida de fuerza dejará sin transporte unos 70 mil santiagueños que se trasladan en las distintas líneas que concesiona Ersa, que son la mayoría.