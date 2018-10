Las rachas son para cortarse

Fotos DESINFLADO. Mitre tuvo un gran arranque en la BN, pero ahora le está costando ganar. Igual, hay confianza.

30/10/2018 -

Uno arrancó con todo, al otro le costó y le sigue costando. Lo cierto es que, más allá de que el presente de Mitre y Central Córdoba en la B Nacional es diferente, hoy por hoy a los dos les urge ganar. Los representantes santiagueños en la segunda categoría del fútbol argentino ingresaron en una racha adversa de la que buscarán salir el próximo fin de semana. Mitre, de buen arranque en el certamen que lo llegó a colocar con chances de ser líder hace un par de fechas atrás, ya lleva tres partidos sin ganar. Mientras que Central Córdoba, que arrancó con el pie izquierdo y luego pareció "distraerse" con su buena campaña en la Copa Argentina, acumula cuatro juegos sin sumar de a tres. El Aurinegro visitará el próximo viernes a Instituto de Córdoba, en el inicio de la novena fecha, y allí tratará de regresar a la senda del triunfo. Mientras que el ferroviario será local el próximo domingo, en un principio a las 16, ante Olimpo de Bahía Blanca, y buscará ante su gente cortar la sequía. Mitre "Es un torneo donde la gran mayoría de los equipos tienen estos estadíos de empezar a perder partidos, de no lograr puntos. Es un torneo muy parejo", analizó Alfredo Grelak, entrenador de Mitre, tras la igualdad 2-2 del domingo ante Santamarina. Ese empate significó para el Auri resignar sus dos primeros puntos en casa, ya que había ganado sus tres cotejos anteriores. Pero antes del 2-2 con los de Tandil, Mitre perdió dos partidos consecutivos como visitante: 0-3 con Arsenal y 0-1 con Gimnasia de Jujuy. Tanto en la derrota ante el Lobo, como en el empate ante Santamarina, Mitre generó muchas situaciones de gol que no supo definir. Y esa parece ser la principal preocupación del DT para cortar esta racha negativa. "Tenemos que mejorar en definir. Nos pasó en Jujuy y también con Santamarina. Generamos muchas situaciones y cuando un equipo genera tanto, hay que seguir trabajando en la definición. Cuando estemos finos en eso, no vamos a sufrir tanto", sostuvo Grelak. Central Córdoba El caso de Central Córdoba es muy similar al de Mitre, porque en su último partido como local generó mucho y convirtió muy poco. Por eso perdió 2 a 1 ante Nueva Chicago, en el Oeste. Ese fue el tercer partido seguido del elenco de Gustavo Coleoni sin sumar de a tres. Y el domingo llegó al cuarto, luego de empatar sin goles en su visita a Brown de Madryn, en otro cotejo en el que generó y no pudo convertir. Aunque en este caso, el elenco del sur del país también tuvo sus chances claras. El último, y único, triunfo de Central en esta B Nacional fue ante Quilmes, 1 a 0 como local por la tercera fecha. Luego empató como visitante con Sarmiento de Junín (1-1) y como local ante Brown de Adrogué (1-1). Después llegaron los partidos mencionados ante Chicago y Brown de Madryn. Trabajar en la definición también parece ser su tarea. Porque ante Olimpo, rival clave por el descenso, ya no puede fallar.