Ronaldo: "Ya no era indispensable"

Cristiano Ronaldo dijo que se fue a Italia porque Florentino Pérez ya no lo consideraba indispensable para el equipo.

El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que la principal razón de su salida del Real Madrid fue que el presidente, Florentino Pérez, ya no lo consideraba ‘indispensable’ como cuando llegó procedente del Manchester United de Inglaterra.

‘Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. Los cuatro o cinco primeros años tenía la sensación de ser Cristiano Ronaldo. Luego menos. El presidente me miraba con ojos que no querían decir lo mismo, como si ya no fuera indispensable’, aseguró en una entrevista que saldrá mañana en la revista ‘France Football’ y fue adelantada por EFE en algunos fragmentos.

Ese cambio de actitud, agregó el luso, le hizo ‘reflexionar sobre salir’ del Madrid a finales de la temporada pasada para convertirse en nuevo jugador de la Juventus de Italia.

‘Cuando había informaciones que decían que quería partir, tenía la impresión de que el presidente no me frenaría. No me fui por dinero, si hubiera sido así, me habría ido a China, que me ofrecían cinco veces más. No vine a la Juve por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, incluso más. La diferencia es que la Juve me deseaba de verdad. Me lo dijeron. Me lo demostraron’, concluyó.

Conte, más difícil

Antonio Conte tiene muy claro que para renunciar al Chelsea para llegar al real Madrid, el proyecto del que se haga cargo debe girar alrededor suyo y poder hacer un equipo fiel a su idea futbolística, bastante alejada de lo que es la actual configuración de la plantilla del Real Madrid.

El italiano ha analizado al detalle a todos y cada uno de los jugadores madridistas y considera que necesita un delantero centro de esos que pisa el área, un central para colocar un esquema con tres centrales y poder prescindir de alguno de los jugadores que militan en el Real hoy.